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Гуцул призвала США дать политическую оценку нарушениям в Гагаузии - РИА Новости, 01.04.2025
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17:55 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008734916.html
Гуцул призвала США дать политическую оценку нарушениям в Гагаузии
Гуцул призвала США дать политическую оценку нарушениям в Гагаузии - РИА Новости, 01.04.2025
Гуцул призвала США дать политическую оценку нарушениям в Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса дать политическую оценку происходящим нарушениям в отношении нее и оппозиции в Молдавии. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:55:00+03:00
2025-04-01T17:55:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
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джеймс дэвид вэнс
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса дать политическую оценку происходящим нарушениям в отношении нее и оппозиции в Молдавии. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева. Представители оппозиции и сторонники главы автономии считают, что ее преследуют по политическим мотивам. "Я обращаюсь к вам, находясь в молдавской тюрьме, признанной всеми международными организациями учреждением с нечеловеческими условиями содержания. Я прошу вас обратить внимание на ситуацию в Молдавии, где разворачивается жестокая политическая борьба, в основе которой — худшие авторитарные практики мира", — говорится в обращении Гуцул к Вэнсу, переданном через ее адвокатов. Письмо опубликовано в Telegram-канале главы Гагаузии. По мнению главы автономии, внимание властей США к ситуации способно "не только защитить права гагаузского народа, но и предотвратить эскалацию напряженности в стратегически важном Черноморском регионе". "Господин вице-президент, учитывая вашу приверженность принципам подлинной, а не показной демократии, мы надеемся на ваше содействие. Чрезвычайно важно, чтобы американские институты дали политическую оценку происходящим нарушениям в Гагаузии", — отмечает Гуцул. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008727935.html
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, джеймс дэвид вэнс, сша
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Джеймс Дэвид Вэнс, США
Гуцул призвала США дать политическую оценку нарушениям в Гагаузии

Гуцул призвала Вэнса дать политическую оценку нарушениям в Гагаузии нарушениям

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса дать политическую оценку происходящим нарушениям в отношении нее и оппозиции в Молдавии.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева. Представители оппозиции и сторонники главы автономии считают, что ее преследуют по политическим мотивам.
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Глава Гагаузии рассказала о причинах своего задержания
Вчера, 17:27
"Я обращаюсь к вам, находясь в молдавской тюрьме, признанной всеми международными организациями учреждением с нечеловеческими условиями содержания. Я прошу вас обратить внимание на ситуацию в Молдавии, где разворачивается жестокая политическая борьба, в основе которой — худшие авторитарные практики мира", — говорится в обращении Гуцул к Вэнсу, переданном через ее адвокатов.
Письмо опубликовано в Telegram-канале главы Гагаузии.
По мнению главы автономии, внимание властей США к ситуации способно "не только защитить права гагаузского народа, но и предотвратить эскалацию напряженности в стратегически важном Черноморском регионе". "Господин вице-президент, учитывая вашу приверженность принципам подлинной, а не показной демократии, мы надеемся на ваше содействие. Чрезвычайно важно, чтобы американские институты дали политическую оценку происходящим нарушениям в Гагаузии", — отмечает Гуцул.
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Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
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