https://ria.ru/20250401/gutsul-2008670692.html

Прокуратура обжалует решение об отклонении запроса об аресте Гуцул

Прокуратура обжалует решение об отклонении запроса об аресте Гуцул - РИА Новости, 01.04.2025

Прокуратура обжалует решение об отклонении запроса об аресте Гуцул

Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что намерена опротестовать решение суда Кишинева, отклонившего запрос об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:13:00+03:00

2025-04-01T15:13:00+03:00

2025-04-01T15:21:00+03:00

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что намерена опротестовать решение суда Кишинева, отклонившего запрос об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул.Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил."Суд отклонил ходатайство прокурора как недопустимое в части применения меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. Заключение должно быть обжаловано в Центральном апелляционном суде в течение трех дней по фактическим и процессуальным основаниям", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250401/kishinev-2008673097.html

https://ria.ru/20250401/moldavija-2008635885.html

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008416498.html

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