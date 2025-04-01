https://ria.ru/20250401/gutsul-2008632374.html

Арест Гуцул стал ударом по всей молдавской оппозиции, заявил эксперт

Арест Гуцул стал ударом по всей молдавской оппозиции, заявил эксперт - РИА Новости, 01.04.2025

Арест Гуцул стал ударом по всей молдавской оппозиции, заявил эксперт

Арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул стал ударом по всей молдавской оппозиции в преддверии парламентских выборов, считает молдавский... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:27:00+03:00

2025-04-01T13:27:00+03:00

2025-04-01T13:27:00+03:00

молдавия

кишинев

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул стал ударом по всей молдавской оппозиции в преддверии парламентских выборов, считает молдавский политолог Александр Кориненко в эфире телеканала "Первый в Молдове". Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который будет рассмотрен во вторник. "Близятся парламентские выборы. И будет зачистка политического поля. Евгения Гуцул – один из самых видных оппозиционеров Молдавии. И, безусловно, удар по ней – это удар по всей оппозиции", - заявил Кориненко. При этом, политолог подчеркнул, что это дело "носит геополитический характер". "Европейцы сегодня активно зачищают поле "суверанистов". Таким термином они обозначают людей, которые выступают за национальные интересы. Как я понимаю, у европейских политиков началась пора охоты на тех, кто не согласен с ведущей линией Брюсселя. Решено убрать всех, кто помешает партии "Действие и солидарность" добиться значительных результатов на выборах", - отмечает эксперт. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html

https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул, в мире