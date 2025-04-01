https://ria.ru/20250401/gruziya-2008608458.html

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном чтении

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном чтении - РИА Новости, 01.04.2025

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном чтении

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении новый закон об иноагентах, представляющий собой аналог американского закона, следует из трансляции,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:18:00+03:00

2025-04-01T12:18:00+03:00

2025-04-01T13:22:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 1 апр — РИА Новости. Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении новый закон об иноагентах, представляющий собой аналог американского закона, следует из трансляции, которая велась на сайте палаты."Восемьдесят шесть за, ни одного голоса против. Закон принят в третьем чтении", — заявил спикер Шалва Папуашвили.Законопроект называется "Акт о регистрации иностранных агентов". В начале февраля в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что он будет дословным аналогом действующего в США Foreign Agents Registration Act (FARA). В партии подчеркивали, что хотят таким образом предотвратить любые спекуляции в отношении принятого в прошлом году закона "О прозрачности иностранного влияния". Различие между двумя документами заключается в том, что закон "О прозрачности иностранного влияния" касается организаций, а не физических лиц, и подразумевает штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Новый закон предусматривает для нарушителей тюремное заключение сроком до пяти лет.Закон "О прозрачности иностранного влияния" принят в мае 2024 года. Он предписывает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны зарегистрироваться в государственном реестре. При этом нужно отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф в 25 тысяч лари.Процедуры вокруг законопроекта сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: США и Евросоюз рассматривали возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия заявила, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически остановлен.

https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html

https://ria.ru/20250325/gruziya-2007216204.html

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