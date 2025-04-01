https://ria.ru/20250401/grenlandiya-2008605655.html

Финский президент рассказал, кто должен решать будущее Гренландии

Финский президент рассказал, кто должен решать будущее Гренландии - РИА Новости, 01.04.2025

Финский президент рассказал, кто должен решать будущее Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что будущее Гренландии должны решать гренландцы. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:07:00+03:00

2025-04-01T12:07:00+03:00

2025-04-01T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что будущее Гренландии должны решать гренландцы. "Что касается Гренландии, то совершенно ясно, что Гренландия является частью Датского королевства, и будущее гренландцев решается исключительно самими гренландцами", - сказал он на сессии Северного совета. Трансляция велась на YouTube-канале совета. Стубб добавил, что роль стран Северной Европы в НАТО очень сильна, и они будут "держаться вместе" по каждому вопросу. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 29 марта выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена вице-президентом США Джей Ди Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250331/ssha-2008463695.html

https://ria.ru/20250324/nato-2006804529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гренландия, сша, дания, ларс лёкке расмуссен, дональд трамп, нато