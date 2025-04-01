https://ria.ru/20250401/gosuslugi-2008770993.html
"Госуслуги" предупредили о перебоях в работе сервиса "Сим-карты"
"Госуслуги" предупредили о перебоях в работе сервиса "Сим-карты" - РИА Новости, 01.04.2025
"Госуслуги" предупредили о перебоях в работе сервиса "Сим-карты"
Портал "Госуслуги" предупреждает пользователей о возможных перебоях в работе сервиса, где можно узнать количество оформленных сим-карт, заметил корреспондент... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T21:25:00+03:00
2025-04-01T21:25:00+03:00
2025-04-01T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Портал "Госуслуги" предупреждает пользователей о возможных перебоях в работе сервиса, где можно узнать количество оформленных сим-карт, заметил корреспондент РИА Новости. "Раздел "Сим-карты" может работать с перебоями. Если возникают проблемы, попробуйте зайти позже", - говорится в уведомлении. Сервис для проверки количества сим-карт стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств. С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
https://ria.ru/20250121/sim-1994880940.html
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общество, россия, госуслуги, сим-карта, мошенничество, технологии
Общество, Россия, Госуслуги, сим-карта, Мошенничество, Технологии
"Госуслуги" предупредили о перебоях в работе сервиса "Сим-карты"
Госуслуги предупредили о перебоях в работе сервиса для проверки числа сим-карт
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Портал "Госуслуги" предупреждает пользователей о возможных перебоях в работе сервиса, где можно узнать количество оформленных сим-карт, заметил корреспондент РИА Новости.
"Раздел "Сим-карты" может работать с перебоями. Если возникают проблемы, попробуйте зайти позже", - говорится в уведомлении.
Сервис для проверки количества сим-карт стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств.
С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.