https://ria.ru/20250401/gosuslugi-2008770993.html

"Госуслуги" предупредили о перебоях в работе сервиса "Сим-карты"

"Госуслуги" предупредили о перебоях в работе сервиса "Сим-карты" - РИА Новости, 01.04.2025

"Госуслуги" предупредили о перебоях в работе сервиса "Сим-карты"

Портал "Госуслуги" предупреждает пользователей о возможных перебоях в работе сервиса, где можно узнать количество оформленных сим-карт, заметил корреспондент... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T21:25:00+03:00

2025-04-01T21:25:00+03:00

2025-04-01T21:25:00+03:00

общество

россия

госуслуги

сим-карта

мошенничество

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Портал "Госуслуги" предупреждает пользователей о возможных перебоях в работе сервиса, где можно узнать количество оформленных сим-карт, заметил корреспондент РИА Новости. "Раздел "Сим-карты" может работать с перебоями. Если возникают проблемы, попробуйте зайти позже", - говорится в уведомлении. Сервис для проверки количества сим-карт стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств. С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.

https://ria.ru/20250121/sim-1994880940.html

https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госуслуги, сим-карта, мошенничество, технологии