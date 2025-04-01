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Госдума запретила навязывать потребителям допуслуги - РИА Новости, 01.04.2025
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12:56 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/gosduma-2008621103.html
Госдума запретила навязывать потребителям допуслуги
Госдума запретила навязывать потребителям допуслуги - РИА Новости, 01.04.2025
Госдума запретила навязывать потребителям допуслуги
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2025 года запрещает навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:56:00+03:00
2025-04-01T12:56:00+03:00
россия
михаил мишустин
анна попова
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2025 года запрещает навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги. Потребитель будет вправе отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров (работ, услуг), а если они уже оплачены, то потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата денег. Требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня его получения. Продавцам (исполнителям, владельцам агрегаторов) запрещается проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). А если потребитель согласен с их приобретением (выполнением, оказанием), он должен будет подтвердить это в письменной форме. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 закона "О защите прав потребителей". Эти изменения позволят усилить защиту прав потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые не используют подобные уловки, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. А руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что под действие закона попадают любые товары, работы и услуги. По ее словам, закон следует рассматривать как системный шаг к формированию цивилизованного потребительского рынка. "Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок. А продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов необходимо помнить, что навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Мишустин отмечал, что россияне жалуются в Роспотребнадзор на нарушение своих прав: например, при продаже билетов на самолет или поезд автоматически добавляется согласие на заключение договора добровольного страхования. С этим сталкиваются также жильцы многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг; клиенты многих автосалонов; пациенты, с которых требуют плату за медицинские услуги, положенные по ОМС. При этом, как отмечал премьер, тактика навязывания дополнительных услуг четко выстроена: человек не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать, а при попытке отказаться ему грозят отказом в заключении договора и даже штрафом, или не дают обещанную скидку. В связи с этим новый закон требует письменного согласия на получение дополнительных товаров, работ или услуг. Автоматические отметки им не являются.
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россия, михаил мишустин, анна попова, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Михаил Мишустин, Анна Попова, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Госдума запретила навязывать потребителям допуслуги

Госдума запретила навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2025 года запрещает навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги.
Потребитель будет вправе отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров (работ, услуг), а если они уже оплачены, то потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата денег. Требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня его получения.
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Продавцам (исполнителям, владельцам агрегаторов) запрещается проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). А если потребитель согласен с их приобретением (выполнением, оказанием), он должен будет подтвердить это в письменной форме. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 закона "О защите прав потребителей".
Эти изменения позволят усилить защиту прав потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые не используют подобные уловки, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. А руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что под действие закона попадают любые товары, работы и услуги. По ее словам, закон следует рассматривать как системный шаг к формированию цивилизованного потребительского рынка.
"Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок. А продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов необходимо помнить, что навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Мишустин отмечал, что россияне жалуются в Роспотребнадзор на нарушение своих прав: например, при продаже билетов на самолет или поезд автоматически добавляется согласие на заключение договора добровольного страхования. С этим сталкиваются также жильцы многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг; клиенты многих автосалонов; пациенты, с которых требуют плату за медицинские услуги, положенные по ОМС.
При этом, как отмечал премьер, тактика навязывания дополнительных услуг четко выстроена: человек не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать, а при попытке отказаться ему грозят отказом в заключении договора и даже штрафом, или не дают обещанную скидку. В связи с этим новый закон требует письменного согласия на получение дополнительных товаров, работ или услуг. Автоматические отметки им не являются.
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РоссияМихаил МишустинАнна ПоповаВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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