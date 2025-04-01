https://ria.ru/20250401/gosduma-2008545960.html
В Госдуме попросили Минюст признать иноагентом художника Кантора
В Госдуме попросили Минюст признать иноагентом художника Кантора - РИА Новости, 01.04.2025
В Госдуме попросили Минюст признать иноагентом художника Кантора
Депутат ГД Ольга Занко ("Единая Россия") попросила Минюст РФ провести проверку деятельности художника и писателя Максима Кантора на предмет присвоения ему... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:00:00+03:00
2025-04-01T06:00:00+03:00
2025-04-01T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутат ГД Ольга Занко ("Единая Россия") попросила Минюст РФ провести проверку деятельности художника и писателя Максима Кантора на предмет присвоения ему статуса иностранного агента, рассказала РИА Новости пресс-служба Занко. В обращении к ведомству Занко отметила, что Кантор покинул Россию после начала спецоперации, а затем организовал в Европе выставку, где содержались "оскорбительные высказывания в адрес России". Занко обратила внимание, что недавно Кантор вернулся в Россию и презентовал свою новую книгу. "Депутат Ольга Занко инициирует проверку деятельности Максима Кантора на предмет соответствия статусу иностранного агента. На основании обращений граждан и данных, распространённых в сети Интернет, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к министру юстиции РФ с просьбой провести проверку деятельности художника и писателя Максима Кантора", - сообщили в пресс-службе. По словам Занко, которые приводит пресс-служба, "Кантор негативно отзывался о патриотической акции "Бессмертный полк", сравнив её с "культом вуду". Она добавила, что в его творчестве присутствуют работы, "допускающие неоднозначные трактовки, включая картины "Коричневая весна", изображающую шествие "свиней" с портретами, и "Изнасилование Европы", которая на сайте художника на французском языке представлена как "акт культуры и солидарности перед лицом вторжения в Украину", а в качестве агрессора указан президент России". "Ольга Занко подчеркнула необходимость проверки возможных связей Кантора с иностранными структурами и источниками финансирования. В случае подтверждения соответствующих признаков депутат просит включить его в реестр иностранных агентов", - добавили в пресс-службе. Максим Кантор — российский художник, писатель, историк искусства, эссеист.
https://ria.ru/20250331/kabmin-2008380193.html
https://ria.ru/20250208/uest-1998179342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, ольга занко, максим кантор, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Европа, Ольга Занко, Максим Кантор, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
В Госдуме попросили Минюст признать иноагентом художника Кантора
Депутат Занко попросила Минюст проверить деятельность художника Максима Кантора
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутат ГД Ольга Занко ("Единая Россия") попросила Минюст РФ провести проверку деятельности художника и писателя Максима Кантора на предмет присвоения ему статуса иностранного агента, рассказала РИА Новости пресс-служба Занко.
В обращении к ведомству Занко
отметила, что Кантор
покинул Россию
после начала спецоперации, а затем организовал в Европе
выставку, где содержались "оскорбительные высказывания в адрес России". Занко обратила внимание, что недавно Кантор вернулся в Россию и презентовал свою новую книгу.
"Депутат Ольга Занко инициирует проверку деятельности Максима Кантора на предмет соответствия статусу иностранного агента. На основании обращений граждан и данных, распространённых в сети Интернет, зампред комитета Госдумы
по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к министру юстиции РФ с просьбой провести проверку деятельности художника и писателя Максима Кантора", - сообщили в пресс-службе.
По словам Занко, которые приводит пресс-служба, "Кантор негативно отзывался о патриотической акции "Бессмертный полк", сравнив её с "культом вуду". Она добавила, что в его творчестве присутствуют работы, "допускающие неоднозначные трактовки, включая картины "Коричневая весна", изображающую шествие "свиней" с портретами, и "Изнасилование Европы", которая на сайте художника на французском языке представлена как "акт культуры и солидарности перед лицом вторжения в Украину", а в качестве агрессора указан президент России".
"Ольга Занко подчеркнула необходимость проверки возможных связей Кантора с иностранными структурами и источниками финансирования. В случае подтверждения соответствующих признаков депутат просит включить его в реестр иностранных агентов", - добавили в пресс-службе.
Максим Кантор — российский художник, писатель, историк искусства, эссеист.