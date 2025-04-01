https://ria.ru/20250401/gosduma-2008542692.html

В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов

В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов - РИА Новости, 01.04.2025

В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду")... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:14:00+03:00

2025-04-01T05:14:00+03:00

2025-04-01T05:14:00+03:00

россия

яна лантратова

вахтанг кипшидзе

госдума рф

общество

религия

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду") поддержала идею о запрете удаления крестов с изображений храмов, отметив, что это является оскорблением чувств верующих. Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что необходимо законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов. "Полностью поддерживаю призыв РПЦ законодательно защитить изображение креста на храмах", - сказала Лантратова РИА Новости. Глава думского комитета отметила, что стирание крестов – это оскорбление чувств миллионов верующих, прямое посягательство на традиционные ценности и на историческое, культурное наследие России. По ее словам, принятие соответствующего закона станет важным шагом в укреплении духовно-нравственных основ российского общества. "Надо четко обозначить, что подобные действия недопустимы и будут иметь правовые последствия. Проведем расширенное совещание комитета по данному вопросу", - добавила депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250331/khram-2008352184.html

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Дарья Буймова

россия, яна лантратова, вахтанг кипшидзе, госдума рф, общество, религия