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В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов - РИА Новости, 01.04.2025
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05:14 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/gosduma-2008542692.html
В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов
В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов - РИА Новости, 01.04.2025
В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду")... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:14:00+03:00
2025-04-01T05:14:00+03:00
россия
яна лантратова
вахтанг кипшидзе
госдума рф
общество
религия
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду") поддержала идею о запрете удаления крестов с изображений храмов, отметив, что это является оскорблением чувств верующих. Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что необходимо законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов. "Полностью поддерживаю призыв РПЦ законодательно защитить изображение креста на храмах", - сказала Лантратова РИА Новости. Глава думского комитета отметила, что стирание крестов – это оскорбление чувств миллионов верующих, прямое посягательство на традиционные ценности и на историческое, культурное наследие России. По ее словам, принятие соответствующего закона станет важным шагом в укреплении духовно-нравственных основ российского общества. "Надо четко обозначить, что подобные действия недопустимы и будут иметь правовые последствия. Проведем расширенное совещание комитета по данному вопросу", - добавила депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250331/khram-2008352184.html
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россия, яна лантратова, вахтанг кипшидзе, госдума рф, общество, религия
Россия, Яна Лантратова, Вахтанг Кипшидзе, Госдума РФ, Общество, Религия
В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов

Депутат Лантратова поддержала идею запретить стирать кресты с изображений храмов

© РИА Новости / Андрей ВолковХрам
Храм - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Андрей Волков
Храм. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду") поддержала идею о запрете удаления крестов с изображений храмов, отметив, что это является оскорблением чувств верующих.
Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что необходимо законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В РПЦ призвали запретить стирать кресты с изображений храмов
Вчера, 11:28
"Полностью поддерживаю призыв РПЦ законодательно защитить изображение креста на храмах", - сказала Лантратова РИА Новости.
Глава думского комитета отметила, что стирание крестов – это оскорбление чувств миллионов верующих, прямое посягательство на традиционные ценности и на историческое, культурное наследие России. По ее словам, принятие соответствующего закона станет важным шагом в укреплении духовно-нравственных основ российского общества.
"Надо четко обозначить, что подобные действия недопустимы и будут иметь правовые последствия. Проведем расширенное совещание комитета по данному вопросу", - добавила депутат Госдумы.
Работа шахты Заря в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах
6 февраля, 16:06
 
РоссияЯна ЛантратоваВахтанг КипшидзеГосдума РФОбществоРелигия
 
 
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