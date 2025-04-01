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В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете - РИА Новости, 01.04.2025
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02:52 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/gosduma-2008536928.html
В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете
В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете - РИА Новости, 01.04.2025
В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете
Сбои разных ресурсов в Рунете связаны с использованием иностранных хостинг-провайдеров, которые не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса и за... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T02:52:00+03:00
2025-04-01T02:52:00+03:00
технологии
антон немкин (депутат)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сбои разных ресурсов в Рунете связаны с использованием иностранных хостинг-провайдеров, которые не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса и за хранение информации на собственных инфраструктурах, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Это связано, прежде всего, с тем, что сервисы используют иностранные хостинг-провайдеры. Мы на территории Российской Федерации в Рунете создали некую собственную экосистему, которая содержит в себе и элементы противодействия для DDoS-атак. В том числе, у нас есть такая система у Роскомнадзора и другие различные алгоритмы", - ответил он на вопрос РИА Новости о причинах сбоя у разных ресурсов в Рунете. Депутат рассказал, что компании, использующие иностранные хостинги, не всегда попадают в зону действия этих систем и зачастую находятся в "самостоятельном плавании". "За последние три года у нас сформировалась практика, по которой зарубежные провайдеры не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса, за хранение информации на своих собственных инфраструктурах", - добавил парламентарий. Поэтому, как отметил Немкин, логичным представляется переход на российские хостинг-провайдеры, где "выстраиваются юридические отношения, распределяется зона ответственности и задействуются меры противодействия национального характера". Также депутат рассказал, что исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры, которое Роскомнадзор должен провести в ближайший месяц, связано с дальнейшим планированием действий ведомства в этом вопросе. По его мнению, РКН нужно представлять текущую картину, и ведомство рассматривает комплекс данных мероприятий в разделе анализа на "живучесть" и "устойчивость" хостинг-провайдеров. "Всё-таки необходимо формулировать и обновлять требования к нашей российской инфраструктуре, в которых будут учитываться пожелания Минцифры, Роскомнадзора, что, в конечном итоге, должно привести к дополнительной устойчивости существующей инфраструктуры связи", - заключил он.
https://ria.ru/20250331/steam-2008523332.html
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технологии, антон немкин (депутат), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Технологии, Антон Немкин (депутат), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете

Депутат Немкин: сбои в Рунете связаны с иностранными хостинг-провайдерами

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сбои разных ресурсов в Рунете связаны с использованием иностранных хостинг-провайдеров, которые не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса и за хранение информации на собственных инфраструктурах, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Это связано, прежде всего, с тем, что сервисы используют иностранные хостинг-провайдеры. Мы на территории Российской Федерации в Рунете создали некую собственную экосистему, которая содержит в себе и элементы противодействия для DDoS-атак. В том числе, у нас есть такая система у Роскомнадзора и другие различные алгоритмы", - ответил он на вопрос РИА Новости о причинах сбоя у разных ресурсов в Рунете.
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Депутат рассказал, что компании, использующие иностранные хостинги, не всегда попадают в зону действия этих систем и зачастую находятся в "самостоятельном плавании".
"За последние три года у нас сформировалась практика, по которой зарубежные провайдеры не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса, за хранение информации на своих собственных инфраструктурах", - добавил парламентарий.
Поэтому, как отметил Немкин, логичным представляется переход на российские хостинг-провайдеры, где "выстраиваются юридические отношения, распределяется зона ответственности и задействуются меры противодействия национального характера".
Также депутат рассказал, что исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры, которое Роскомнадзор должен провести в ближайший месяц, связано с дальнейшим планированием действий ведомства в этом вопросе. По его мнению, РКН нужно представлять текущую картину, и ведомство рассматривает комплекс данных мероприятий в разделе анализа на "живучесть" и "устойчивость" хостинг-провайдеров.
"Всё-таки необходимо формулировать и обновлять требования к нашей российской инфраструктуре, в которых будут учитываться пожелания Минцифры, Роскомнадзора, что, в конечном итоге, должно привести к дополнительной устойчивости существующей инфраструктуры связи", - заключил он.
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ТехнологииАнтон Немкин (депутат)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
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