https://ria.ru/20250401/gosduma-2008536928.html

В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете

В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете - РИА Новости, 01.04.2025

В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете

Сбои разных ресурсов в Рунете связаны с использованием иностранных хостинг-провайдеров, которые не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса и за... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T02:52:00+03:00

2025-04-01T02:52:00+03:00

2025-04-01T02:52:00+03:00

технологии

антон немкин (депутат)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сбои разных ресурсов в Рунете связаны с использованием иностранных хостинг-провайдеров, которые не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса и за хранение информации на собственных инфраструктурах, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Это связано, прежде всего, с тем, что сервисы используют иностранные хостинг-провайдеры. Мы на территории Российской Федерации в Рунете создали некую собственную экосистему, которая содержит в себе и элементы противодействия для DDoS-атак. В том числе, у нас есть такая система у Роскомнадзора и другие различные алгоритмы", - ответил он на вопрос РИА Новости о причинах сбоя у разных ресурсов в Рунете. Депутат рассказал, что компании, использующие иностранные хостинги, не всегда попадают в зону действия этих систем и зачастую находятся в "самостоятельном плавании". "За последние три года у нас сформировалась практика, по которой зарубежные провайдеры не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса, за хранение информации на своих собственных инфраструктурах", - добавил парламентарий. Поэтому, как отметил Немкин, логичным представляется переход на российские хостинг-провайдеры, где "выстраиваются юридические отношения, распределяется зона ответственности и задействуются меры противодействия национального характера". Также депутат рассказал, что исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры, которое Роскомнадзор должен провести в ближайший месяц, связано с дальнейшим планированием действий ведомства в этом вопросе. По его мнению, РКН нужно представлять текущую картину, и ведомство рассматривает комплекс данных мероприятий в разделе анализа на "живучесть" и "устойчивость" хостинг-провайдеров. "Всё-таки необходимо формулировать и обновлять требования к нашей российской инфраструктуре, в которых будут учитываться пожелания Минцифры, Роскомнадзора, что, в конечном итоге, должно привести к дополнительной устойчивости существующей инфраструктуры связи", - заключил он.

https://ria.ru/20250331/steam-2008523332.html

https://ria.ru/20250320/sboi-2006137525.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, антон немкин (депутат), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф