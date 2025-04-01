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В Госдуму внесут проект о противодействии фиктивным бракам с мигрантами - РИА Новости, 01.04.2025
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00:54 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/gosduma-2008528466.html
В Госдуму внесут проект о противодействии фиктивным бракам с мигрантами
В Госдуму внесут проект о противодействии фиктивным бракам с мигрантами - РИА Новости, 01.04.2025
В Госдуму внесут проект о противодействии фиктивным бракам с мигрантами
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий, что при определении... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:54:00+03:00
2025-04-01T00:54:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий, что при определении возможности замены выдворения штрафом должен проверяться не только факт заключения брака, но и доказательства совместного проживания супругов и ведения ими совместного хозяйства, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время в соответствии с КоАП РФ установлены обстоятельства, которые должны учитываться при назначении административного наказания в случае, при котором санкция применяемой статьи предусматривает обязательное назначение наказания в виде административного выдворения за пределы РФ. К таким обстоятельствам относится семейное положение правонарушителя, подтверждением которого является свидетельство о заключении брака. "В связи с этим разработан проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее – законопроект), предусматривающий, что судья при определении возможности замены административного выдворения административным штрафом должен проверить не только факт заключения брака, но и исследовать доказательства совместного проживания супругов и ведения ими совместного хозяйства на протяжении всего брака", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что "ни для кого не секрет, что проблема фиктивных браков мигрантов всегда существовала, однако сегодня ситуация обострилась". Отмечается, что благодаря новой норме судья сможет проверить фиктивность брака и принять соответствующее решение. Предлагаемые изменения направлены в том числе на поддержку законопослушных граждан и мигрантов, создающих реальные семьи, сказано в пояснительной записке. "Мы уточняем статью КоАП, которая направлена на борьбу с фиктивными браками, когда юридически люди числятся как супруги, а фактически проживают раздельно и ни о каком совместном ведении хозяйства речи не идет. Таким образом, мы сужаем возможности злоупотреблений для тех иностранных граждан, которые могут быть подвержены административному выдворению – чтобы наличие зарегистрированного брака было сдерживающим фактором только в определенных случаях. А если брак фиктивный, то и выдворение вполне реально. По сути, это борьба со злоупотреблениями с использованием механизма фиктивных браков", - сказал журналистам Нилов.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о противодействии фиктивным бракам с мигрантами

В Госдуму внесут проект о проверке доказательств проживания с супругом-мигрантом

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий, что при определении возможности замены выдворения штрафом должен проверяться не только факт заключения брака, но и доказательства совместного проживания супругов и ведения ими совместного хозяйства, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время в соответствии с КоАП РФ установлены обстоятельства, которые должны учитываться при назначении административного наказания в случае, при котором санкция применяемой статьи предусматривает обязательное назначение наказания в виде административного выдворения за пределы РФ. К таким обстоятельствам относится семейное положение правонарушителя, подтверждением которого является свидетельство о заключении брака.
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"В связи с этим разработан проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее – законопроект), предусматривающий, что судья при определении возможности замены административного выдворения административным штрафом должен проверить не только факт заключения брака, но и исследовать доказательства совместного проживания супругов и ведения ими совместного хозяйства на протяжении всего брака", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что "ни для кого не секрет, что проблема фиктивных браков мигрантов всегда существовала, однако сегодня ситуация обострилась". Отмечается, что благодаря новой норме судья сможет проверить фиктивность брака и принять соответствующее решение. Предлагаемые изменения направлены в том числе на поддержку законопослушных граждан и мигрантов, создающих реальные семьи, сказано в пояснительной записке.
"Мы уточняем статью КоАП, которая направлена на борьбу с фиктивными браками, когда юридически люди числятся как супруги, а фактически проживают раздельно и ни о каком совместном ведении хозяйства речи не идет. Таким образом, мы сужаем возможности злоупотреблений для тех иностранных граждан, которые могут быть подвержены административному выдворению – чтобы наличие зарегистрированного брака было сдерживающим фактором только в определенных случаях. А если брак фиктивный, то и выдворение вполне реально. По сути, это борьба со злоупотреблениями с использованием механизма фиктивных браков", - сказал журналистам Нилов.
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