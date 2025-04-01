https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008563407.html

Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек

Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек - РИА Новости, 01.04.2025

Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек

Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 15 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:23:00+03:00

2025-04-01T09:23:00+03:00

2025-04-01T09:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 15 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее сообщалось о 14 раненых."Пятнадцать раненых!", - написал мэр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, вооруженные силы украины