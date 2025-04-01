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Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 01.04.2025 (обновлено: 09:24 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008563407.html
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек - РИА Новости, 01.04.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек
Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 15 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:23:00+03:00
2025-04-01T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 15 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее сообщалось о 14 раненых."Пятнадцать раненых!", - написал мэр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек

Приходько: число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 15

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 15 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о 14 раненых.
"Пятнадцать раненых!", - написал мэр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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