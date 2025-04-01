https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008563407.html
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек - РИА Новости, 01.04.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек
Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 15 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:23:00+03:00
2025-04-01T09:23:00+03:00
2025-04-01T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 15 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее сообщалось о 14 раненых."Пятнадцать раненых!", - написал мэр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 15 человек
Приходько: число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 15