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Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке достигло 16 человек - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 01.04.2025 (обновлено: 11:42 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008557889.html
Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке достигло 16 человек
Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке достигло 16 человек - РИА Новости, 01.04.2025
Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке достигло 16 человек
В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 16 человек, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:58:00+03:00
2025-04-01T11:42:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 16 человек, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16" — уточнил глава города.Незадолго до этого Приходько сообщал о 15 раненых. ВСУ атаковали Горловку утром во вторник при помощи беспилотника-камикадзе, а также снарядами натовского калибра.Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, украинский БПЛА нанес удар в центре города по автобусу, в котором люди ехали на работу. Позднее главный врач городской больницы №2 Нелля Якуненко уточнила, что пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке достигло 16 человек

Приходько: число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке возросло до 16 человек

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 1 апреля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 1 апреля 2025
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 16 человек, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16" — уточнил глава города.
© Telegram-канал Ивана ПриходькоПоследствия украинского обстрела Горловки
Последствия украинского обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Telegram-канал Ивана Приходько
Последствия украинского обстрела Горловки
Незадолго до этого Приходько сообщал о 15 раненых. ВСУ атаковали Горловку утром во вторник при помощи беспилотника-камикадзе, а также снарядами натовского калибра.
Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, украинский БПЛА нанес удар в центре города по автобусу, в котором люди ехали на работу. Позднее главный врач городской больницы №2 Нелля Якуненко уточнила, что пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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