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Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке достигло 16 человек
Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке достигло 16 человек - РИА Новости, 01.04.2025
Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке достигло 16 человек
В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 16 человек, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:58:00+03:00
2025-04-01T08:58:00+03:00
2025-04-01T11:42:00+03:00
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иван приходько
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 16 человек, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16" — уточнил глава города.Незадолго до этого Приходько сообщал о 15 раненых. ВСУ атаковали Горловку утром во вторник при помощи беспилотника-камикадзе, а также снарядами натовского калибра.Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, украинский БПЛА нанес удар в центре города по автобусу, в котором люди ехали на работу. Позднее главный врач городской больницы №2 Нелля Якуненко уточнила, что пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке достигло 16 человек
Приходько: число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке возросло до 16 человек