https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008556864.html

Глава ДНР рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке

Глава ДНР рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке - РИА Новости, 01.04.2025

Глава ДНР рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке

Пять мирных жителей Горловки получили ранения средней тяжести, еще семь - легкие ранения из-за удара БПЛА ВСУ по городскому автобусу, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:46:00+03:00

2025-04-01T08:46:00+03:00

2025-04-01T08:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей Горловки получили ранения средней тяжести, еще семь - легкие ранения из-за удара БПЛА ВСУ по городскому автобусу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате удара БПЛА ВСУ в центре города получили ранения 12 мирных жителей. "В центре Горловки на площади Победы вражеский БПЛА нанес удар по автобусу городского маршрута №2, в котором люди ехали на работу. Ранения средней степени тяжести получили пять человек: мужчины 1980 и 1984 годов рождения, женщины 1968, 1962 и 1976 годов рождения. Еще семь человек, в числе которых мужчина 1974 года рождения, женщины 1957, 1970, 1966, 1988, 1960 и 1979 годов рождения, получили легкие ранения и будут проходить амбулаторное лечение", - говорится в сообщении Пушилина. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия