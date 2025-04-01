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Глава ДНР рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008556864.html
Глава ДНР рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке
Глава ДНР рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке - РИА Новости, 01.04.2025
Глава ДНР рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке
Пять мирных жителей Горловки получили ранения средней тяжести, еще семь - легкие ранения из-за удара БПЛА ВСУ по городскому автобусу, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:46:00+03:00
2025-04-01T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей Горловки получили ранения средней тяжести, еще семь - легкие ранения из-за удара БПЛА ВСУ по городскому автобусу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате удара БПЛА ВСУ в центре города получили ранения 12 мирных жителей. "В центре Горловки на площади Победы вражеский БПЛА нанес удар по автобусу городского маршрута №2, в котором люди ехали на работу. Ранения средней степени тяжести получили пять человек: мужчины 1980 и 1984 годов рождения, женщины 1968, 1962 и 1976 годов рождения. Еще семь человек, в числе которых мужчина 1974 года рождения, женщины 1957, 1970, 1966, 1988, 1960 и 1979 годов рождения, получили легкие ранения и будут проходить амбулаторное лечение", - говорится в сообщении Пушилина. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Глава ДНР рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке

Пушилин: при ударе ВСУ по автобусу 5 человек получили ранения средней тяжести

© Telegram-канал Ивана ПриходькоПоследствия украинского обстрела Горловки
Последствия украинского обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Telegram-канал Ивана Приходько
Последствия украинского обстрела Горловки
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей Горловки получили ранения средней тяжести, еще семь - легкие ранения из-за удара БПЛА ВСУ по городскому автобусу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате удара БПЛА ВСУ в центре города получили ранения 12 мирных жителей.
"В центре Горловки на площади Победы вражеский БПЛА нанес удар по автобусу городского маршрута №2, в котором люди ехали на работу. Ранения средней степени тяжести получили пять человек: мужчины 1980 и 1984 годов рождения, женщины 1968, 1962 и 1976 годов рождения. Еще семь человек, в числе которых мужчина 1974 года рождения, женщины 1957, 1970, 1966, 1988, 1960 и 1979 годов рождения, получили легкие ранения и будут проходить амбулаторное лечение", - говорится в сообщении Пушилина.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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