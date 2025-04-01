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При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 01.04.2025 (обновлено: 11:47 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008550412.html
При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители
При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители - РИА Новости, 01.04.2025
При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители
Восемь мирных жителя пострадали в результате украинской атаки по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:04:00+03:00
2025-04-01T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
иван приходько
донецк
донецкая народная республика
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Восемь мирных жителя пострадали в результате украинской атаки по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми". - написал мэр.Ранее Приходько писал, что в результате украинской атаки с применением беспилотного летательного аппарата пострадали четыре мирных жителя Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250331/gorlovka-2008520975.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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горловка, вооруженные силы украины, иван приходько, донецк, донецкая народная республика, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, Происшествия
При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители

Приходько: при ударе ВСУ по Горловке пострадали восемь мирных жителей

© Telegram-канал Ивана ПриходькоПоследствия украинского обстрела Горловки. 1 апреля 2025
Последствия украинского обстрела Горловки. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Telegram-канал Ивана Приходько
Последствия украинского обстрела Горловки. 1 апреля 2025
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Восемь мирных жителя пострадали в результате украинской атаки по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми". - написал мэр.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
При украинском обстреле Горловки загорелись дома
31 марта, 23:13
Ранее Приходько писал, что в результате украинской атаки с применением беспилотного летательного аппарата пострадали четыре мирных жителя Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныИван ПриходькоДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтиролПроисшествия
 
 
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