https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008550412.html

При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители

При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители - РИА Новости, 01.04.2025

При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители

Восемь мирных жителя пострадали в результате украинской атаки по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T07:04:00+03:00

2025-04-01T07:04:00+03:00

2025-04-01T11:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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стирол

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Восемь мирных жителя пострадали в результате украинской атаки по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми". - написал мэр.Ранее Приходько писал, что в результате украинской атаки с применением беспилотного летательного аппарата пострадали четыре мирных жителя Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250331/gorlovka-2008520975.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

горловка, вооруженные силы украины, иван приходько, донецк, донецкая народная республика, стирол, происшествия