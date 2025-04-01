https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008550412.html
При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители
При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители - РИА Новости, 01.04.2025
При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители
Восемь мирных жителя пострадали в результате украинской атаки по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:04:00+03:00
2025-04-01T07:04:00+03:00
2025-04-01T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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донецк
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Восемь мирных жителя пострадали в результате украинской атаки по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми". - написал мэр.Ранее Приходько писал, что в результате украинской атаки с применением беспилотного летательного аппарата пострадали четыре мирных жителя Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250331/gorlovka-2008520975.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При ударе ВСУ по Горловке пострадали мирные жители
Приходько: при ударе ВСУ по Горловке пострадали восемь мирных жителей