https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008548648.html

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 01.04.2025

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, а также обстреляли снарядами натовского калибра, сообщили в управлении администрации... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:36:00+03:00

2025-04-01T06:36:00+03:00

2025-04-01T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, а также обстреляли снарядами натовского калибра, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): БПЛА-камикадзе... 06.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250330/postradavshie-2008268193.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия