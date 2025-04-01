ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе и натовскими снарядами
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, а также обстреляли снарядами натовского калибра, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): БПЛА-камикадзе... 06.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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