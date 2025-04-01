https://ria.ru/20250401/glavy-2008670788.html

Путин подписал указ о повышении зарплат главам регионов

Путин подписал указ о повышении зарплат главам регионов - РИА Новости, 01.04.2025

Путин подписал указ о повышении зарплат главам регионов

C 2026 года главы регионов будут получать такие же зарплаты, как и вице-премьеры, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным и... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:13:00+03:00

2025-04-01T15:13:00+03:00

2025-04-01T17:47:00+03:00

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. C 2026 года главы регионов будут получать такие же зарплаты, как и вице-премьеры, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным и опубликованного на официальном портале правовых актов. "Установить высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства Российской Федерации", — говорится в документе. Управлению делами поручается осуществлять выплаты за счет предусмотренных на это средств федерального бюджета. Правительство должно обеспечить финансирование этих расходов.Указ вступит в силу с 1 января следующего года.В ноябре Путин утвердил пречень показателей для оценки эффективности глав регионов. В него вошли, в частности, суммарный коэффициент рождаемости, численность населения в регионе, уровень образования, количество семей, улучшивших жилищные условия, а также удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Соответствующие доклады администрация президента должна представлять главе государства ежемесячно.

https://ria.ru/20241029/mrot-1980751086.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, политика