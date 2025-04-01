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Путин подписал указ о повышении зарплат главам регионов
Путин подписал указ о повышении зарплат главам регионов - РИА Новости, 01.04.2025
Путин подписал указ о повышении зарплат главам регионов
C 2026 года главы регионов будут получать такие же зарплаты, как и вице-премьеры, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:13:00+03:00
2025-04-01T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. C 2026 года главы регионов будут получать такие же зарплаты, как и вице-премьеры, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным и опубликованного на официальном портале правовых актов. "Установить высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства Российской Федерации", — говорится в документе. Управлению делами поручается осуществлять выплаты за счет предусмотренных на это средств федерального бюджета. Правительство должно обеспечить финансирование этих расходов.Указ вступит в силу с 1 января следующего года.В ноябре Путин утвердил пречень показателей для оценки эффективности глав регионов. В него вошли, в частности, суммарный коэффициент рождаемости, численность населения в регионе, уровень образования, количество семей, улучшивших жилищные условия, а также удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Соответствующие доклады администрация президента должна представлять главе государства ежемесячно.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин подписал указ о повышении зарплат главам регионов
Путин приравнял зарплаты глав регионов к зарплатам вице-премьеров
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
C 2026 года главы регионов будут получать такие же зарплаты, как и вице-премьеры, следует из указа
, подписанного президентом Владимиром Путиным и опубликованного на официальном портале правовых актов.
"Установить высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства Российской Федерации", — говорится в документе.
Управлению делами поручается осуществлять выплаты за счет предусмотренных на это средств федерального бюджета. Правительство должно обеспечить финансирование этих расходов.
Указ вступит в силу с 1 января следующего года.
В ноябре Путин утвердил пречень показателей для оценки эффективности глав регионов. В него вошли, в частности, суммарный коэффициент рождаемости, численность населения в регионе, уровень образования, количество семей, улучшивших жилищные условия, а также удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Соответствующие доклады администрация президента должна представлять главе государства ежемесячно.