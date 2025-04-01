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Каллас рассказала о последствиях мирного процесса на Украине - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:46 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/glava-2008549103.html
Каллас рассказала о последствиях мирного процесса на Украине
Каллас рассказала о последствиях мирного процесса на Украине - РИА Новости, 01.04.2025
Каллас рассказала о последствиях мирного процесса на Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что любой мирный процесс на Украине повлияет на европейскую безопасность. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:46:00+03:00
2025-04-01T06:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
кайя каллас
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что любой мирный процесс на Украине повлияет на европейскую безопасность. "В мирном процессе нет ничего об Украине без Украины, но так нет ничего и о Европе без Европы. Любой мирный процесс также повлияет на европейскую безопасность", - заявила Каллас в интервью испанской газете Mundo. В Саудовской Аравии ранее прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. На сайте Кремля на прошлой неделе было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250331/nato-2008246029.html
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в мире, украина, сша, европа, кайя каллас, владимир зеленский, евросоюз, россельхозбанк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Кайя Каллас, Владимир Зеленский, Евросоюз, Россельхозбанк
Каллас рассказала о последствиях мирного процесса на Украине

Каллас: любой мирный процесс на Украине повлияет на европейскую безопасность

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что любой мирный процесс на Украине повлияет на европейскую безопасность.
"В мирном процессе нет ничего об Украине без Украины, но так нет ничего и о Европе без Европы. Любой мирный процесс также повлияет на европейскую безопасность", - заявила Каллас в интервью испанской газете Mundo.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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В Саудовской Аравии ранее прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
На сайте Кремля на прошлой неделе было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаКайя КалласВладимир ЗеленскийЕвросоюзРоссельхозбанк
 
 
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