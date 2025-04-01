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Глава РФПИ посоветовал не доверять Стуббу - РИА Новости, 01.04.2025
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00:21 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/glava-2008526034.html
Глава РФПИ посоветовал не доверять Стуббу
Глава РФПИ посоветовал не доверять Стуббу - РИА Новости, 01.04.2025
Глава РФПИ посоветовал не доверять Стуббу
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:21:00+03:00
2025-04-01T00:21:00+03:00
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев советует не доверять президенту Финляндии Александру Стуббу, который ранее советовал американскому лидеру Дональду Трампу не доверять президенту России Владимиру Путину. Таким образом глава РФПИ в социальной сети X прокомментировал пост пользователя, где говорится, что Трамп спросил Стубба, можно ли доверять президенту России, и тот ответил, что нет. "Люди спрашивали меня, можно ли доверять Стуббу из Финляндии. Я сказал нет", - написал Дмитриев в социальной сети X на английском языке. На прошлой неделе Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера о желании восстановить отношения и российский президент проявил взаимность в этом вопросе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Путин остается открыт к контактам с Трампом. Сам Трамп ранее оценивал свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как "рациональное".
https://ria.ru/20250331/tramp--2008519472.html
https://ria.ru/20250331/peskov-2008391073.html
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россия, финляндия, флорида, дональд трамп, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Финляндия, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ посоветовал не доверять Стуббу

Дмитриев посоветовал не доверять Стуббу, который призвал не доверять Путину

© Фото : Пресс-служба РФПИГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Пресс-служба РФПИ
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев советует не доверять президенту Финляндии Александру Стуббу, который ранее советовал американскому лидеру Дональду Трампу не доверять президенту России Владимиру Путину.
Таким образом глава РФПИ в социальной сети X прокомментировал пост пользователя, где говорится, что Трамп спросил Стубба, можно ли доверять президенту России, и тот ответил, что нет.
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"Люди спрашивали меня, можно ли доверять Стуббу из Финляндии. Я сказал нет", - написал Дмитриев в социальной сети X на английском языке.
На прошлой неделе Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов.
Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера о желании восстановить отношения и российский президент проявил взаимность в этом вопросе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Путин остается открыт к контактам с Трампом.
Сам Трамп ранее оценивал свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как "рациональное".
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РоссияФинляндияФлоридаДональд ТрампВладимир ПутинКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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