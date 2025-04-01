https://ria.ru/20250401/glava-2008526034.html

Глава РФПИ посоветовал не доверять Стуббу

Глава РФПИ посоветовал не доверять Стуббу - РИА Новости, 01.04.2025

Глава РФПИ посоветовал не доверять Стуббу

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:21:00+03:00

2025-04-01T00:21:00+03:00

2025-04-01T00:21:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев советует не доверять президенту Финляндии Александру Стуббу, который ранее советовал американскому лидеру Дональду Трампу не доверять президенту России Владимиру Путину. Таким образом глава РФПИ в социальной сети X прокомментировал пост пользователя, где говорится, что Трамп спросил Стубба, можно ли доверять президенту России, и тот ответил, что нет. "Люди спрашивали меня, можно ли доверять Стуббу из Финляндии. Я сказал нет", - написал Дмитриев в социальной сети X на английском языке. На прошлой неделе Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера о желании восстановить отношения и российский президент проявил взаимность в этом вопросе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Путин остается открыт к контактам с Трампом. Сам Трамп ранее оценивал свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как "рациональное".

https://ria.ru/20250331/tramp--2008519472.html

https://ria.ru/20250331/peskov-2008391073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, финляндия, флорида, дональд трамп, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире