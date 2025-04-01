https://ria.ru/20250401/germaniya-2008688282.html

Депутат АдГ оценил решение суда по делу Ле Пен

Депутат АдГ оценил решение суда по делу Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025

Депутат АдГ оценил решение суда по делу Ле Пен

Судебная система Франции и ЕС в целом стала инструментом по устранению политических конкурентов, заявил РИА Новости депутат немецкого парламента от правой... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:45:00+03:00

2025-04-01T15:45:00+03:00

2025-04-01T15:46:00+03:00

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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Судебная система Франции и ЕС в целом стала инструментом по устранению политических конкурентов, заявил РИА Новости депутат немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, комментируя приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "Здесь явно устраняют потенциального политического конкурента. Судебная система становится инструментом устоявшейся французской и общеевропейской политики", - сказал он. По словам политика, в Европе уже давно можно наблюдать, как "лево-зелёные" силы, сторонники глобализации и ограничения свободы слова всеми средствами продвигают свою повестку централизации и ликвидации национального суверенитета. "На фоне растущего влияния прогрессивных патриотических сил подрываются демократия и правовое государство, чтобы продолжить реализацию катастрофических и фатальных целей этой политики", - добавил Котре. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.

https://ria.ru/20250331/medvedev-2008507873.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008486158.html

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