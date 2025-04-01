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Депутат АдГ оценил решение суда по делу Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
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15:45 01.04.2025 (обновлено: 15:46 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/germaniya-2008688282.html
Депутат АдГ оценил решение суда по делу Ле Пен
Депутат АдГ оценил решение суда по делу Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
Депутат АдГ оценил решение суда по делу Ле Пен
Судебная система Франции и ЕС в целом стала инструментом по устранению политических конкурентов, заявил РИА Новости депутат немецкого парламента от правой... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:45:00+03:00
2025-04-01T15:46:00+03:00
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Судебная система Франции и ЕС в целом стала инструментом по устранению политических конкурентов, заявил РИА Новости депутат немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, комментируя приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "Здесь явно устраняют потенциального политического конкурента. Судебная система становится инструментом устоявшейся французской и общеевропейской политики", - сказал он. По словам политика, в Европе уже давно можно наблюдать, как "лево-зелёные" силы, сторонники глобализации и ограничения свободы слова всеми средствами продвигают свою повестку централизации и ликвидации национального суверенитета. "На фоне растущего влияния прогрессивных патриотических сил подрываются демократия и правовое государство, чтобы продолжить реализацию катастрофических и фатальных целей этой политики", - добавил Котре. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008507873.html
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в мире, франция, европа, париж, марин ле пен, штеффен котре, евросоюз, европарламент, приговор марин ле пен, германия
В мире, Франция, Европа, Париж, Марин Ле Пен, Штеффен Котре, Евросоюз, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен, Германия
Депутат АдГ оценил решение суда по делу Ле Пен

Депутат АдГ Котре: судебная система Франции и ЕС устраняет конкурентов

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен в здании суда в Париже
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Судебная система Франции и ЕС в целом стала инструментом по устранению политических конкурентов, заявил РИА Новости депутат немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, комментируя приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
«
"Здесь явно устраняют потенциального политического конкурента. Судебная система становится инструментом устоявшейся французской и общеевропейской политики", - сказал он.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Медведев выступил с предложением французам после приговора Ле Пен
31 марта, 20:24
По словам политика, в Европе уже давно можно наблюдать, как "лево-зелёные" силы, сторонники глобализации и ограничения свободы слова всеми средствами продвигают свою повестку централизации и ликвидации национального суверенитета.
«
"На фоне растущего влияния прогрессивных патриотических сил подрываются демократия и правовое государство, чтобы продолжить реализацию катастрофических и фатальных целей этой политики", - добавил Котре.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Вэнс был прав": Трамп-младший высказался о приговоре Ле Пен
31 марта, 18:26
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Премьер Франции выразил обеспокоенность из-за приговора Ле Пен
31 марта, 18:39
 
В миреФранцияЕвропаПарижМарин Ле ПенШтеффен КотреЕвросоюзЕвропарламентПриговор Марин Ле ПенГермания
 
 
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