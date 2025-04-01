https://ria.ru/20250401/germaniya-2008536504.html

Эксперт раскрыл предысторию контактов разведки Германии с киевским режимом

Эксперт раскрыл предысторию контактов разведки Германии с киевским режимом - РИА Новости, 01.04.2025

Эксперт раскрыл предысторию контактов разведки Германии с киевским режимом

Германская разведка контактирует с украинскими националистами уже 100 лет, с 1925 года, но если в первые десятилетия "взаимовыгодного сотрудничества" информацию РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T02:50:00+03:00

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2025-04-01T02:50:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Германская разведка контактирует с украинскими националистами уже 100 лет, с 1925 года, но если в первые десятилетия "взаимовыгодного сотрудничества" информацию для Берлина поставляли украинцы, то спустя век ситуация изменилась с точностью до наоборот, и уже немецкая разведка обслуживает киевский режим, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. "Буквально на второй день после начала Россией специальной военной операции на Украине ряд немецких СМИ сообщили о пребывании в этот момент в Киеве Бруно Каля - президента Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии, годовщина создания которой приходится на 1 апреля. Немецкому разведчику на фоне развернувшихся активных боевых действий пришлось спешно ретироваться под прикрытием спецназа сухопутным маршрутом на территорию Польши", - сказал Матвеев. По словам эксперта, как отмечала тогда немецкая газета Die Zeit, БНД активизировала контакты с Киевом еще за несколько месяцев до начала СВО, передавая спутниковые снимки передвижения российских войск, радиоперехваты, материалы контроля телефонных разговоров. А всего за пару дней до операции Каль также встречался со своим украинским "коллегой" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, добавил он. Контакты длиною ввек Между тем, как показывает история, установление доверительных контактов между немецкой разведкой и украинскими националистами уходит ещё в начало 20-х годов прошлого века, отметил Матвеев. Но если брать за отправную точку установление агентурных отношений, то, согласно показаниям арестованного советской военной контрразведкой "Смерш" в мае 1945 года бывшего замначальника отдела абвер-2 полковника Эрвина Штольце, отвечавшего за саботаж, диверсии и террор на стороне противника, "начиная с 1925 г. на германскую разведку стала работать группа "украинских националистов" во главе с быв. полковником петлюровской армии Коновальцем (кличка "Консул-1")", добавил историк. "Таким образом, оформление агентурных отношений между украинскими националистами и разведкой Германии переживает в этом году 100-летний юбилей, добавил эксперт. И если в первые десятилетия "взаимовыгодного сотрудничества поставщиками информации для немцев выступали украинцы, то спустя век ситуация изменилась с точностью до наоборот", - подчеркнул Матвеев. Историк привел выдержки из текстов протоколов допросов Штольце. "Первоначально Коновалец снабжал германскую разведку сведениями о военно-политическом положении Польши, а после 1939 г. его группа приступила к выполнению шпионско-диверсионной деятельности в Советском Союзе", – давал показания Штольце, которые включены в протоколы Нюрнбергского процесса. По его же словам, "в работе полковника Коновальца, как нашего агента для сохранения условий конспирации, был завербован по его рекомендации украинский националист, ротмистр петлюровской армии Ярый, под кличкой "Консул-2", который использовался нами как агент-связник между нами и Коновальцем, а Коновалец, в свою очередь, как связник с националистическим подпольем". Загадочный персонаж "И здесь на авансцене появляется одна из самых загадочных и неоднозначных фигур в руководстве сначала Украинской войсковой организации (УВО) – предшественницы запрещенной в России Организации украинских националистов*, а затем и самой ОУН*, Рико (Рихард) Ярый, сыгравший ключевую роль в выстраивании сотрудничества с немецкой разведкой, выдвижении на первые роли в организации Степана Бандеры и последующем расколе ОУН", - сказал Матвеев. По его словам, не являясь ни украинцем по национальности, ни уроженцем Украины, этот незаурядный персонаж на протяжении более полутора десятков лет входил в число самых влиятельных руководителей УВО-ОУН. Сын офицера австро-венгерской армии, участник Первой мировой войны, Ярый некоторое время повоевал в составе армии Украинской Народной Республики (УНР), где в свои 22 года стал командиром полка. После прекращения существования УНР он оказался в эмиграции в Германии и там познакомился с Евгением Коновальцем, примкнув к украинскому националистическому движению, быстро сумев войти в "ближний круг" основателя и руководителя УВО-ОУН и став через некоторое время фактически вторым лицом после "вождя", добавил Матвеев. "С самого начала сотрудничества с абвером Ярый получил в организации статус руководителя "Разведывательной референтуры УВО", то есть фактически "начальника разведки", и, самое главное, стал абсолютным монополистом по связям сначала с германской, а затем и с другими спецслужбами, с которыми приходилось вступать в контакт УВО-ОУН", - сказал собеседник агентства. Полученный статус главного контактера УВО-ОУН со спецслужбами Германии и других стран давал Ярому уникальную возможность совершенного легально общаться с сотрудниками иностранных разведок, и предоставлял шанс тайно вступать с ними в агентурные отношения, получая за свою работу денежное вознаграждение, оставаясь при этом вне подозрений своих соратников, пояснил Матвеев. "По мнению исследователей, в начале 1930 года Ярый установил связь с английской разведкой, для которой освещал ситуацию в среде украинской эмиграции. Кроме того, немецкие спецслужбы подозревали его также в сотрудничестве с польской разведкой. Поэтому неслучайно, что после разгрома Польши осенью 1939 года в ее посольстве в Берлине немцы обнаружили учетную карточку, где он значился секретным информатором", - добавил эксперт. "Помимо этого, Ярый еще в середине 1920-х годов превратился в хранителя "кошелька" украинских националистов, замкнув на себя все финансовые потоки, приходящие им от иностранных разведок, украинских диаспор в США и других странах, а также различных спонсоров", - отметил Матвеев. Получив в свое распоряжение все финансы сначала УВО, а потом и ОУН, Ярый неоднократно подвергался критике других функционеров за непрозрачность их траты и неподотчетность. "При жизни Коновальца "вождь" всячески защищал своего протеже, однако после его гибели в адрес Ярого все больше звучали обвинения в финансовой нечистоплотности. И у этих подозрений со стороны соратников были веские основания", - сказал историк. "Так, например, каким-то непонятным образом "бедный эмигрант" еще в 1920-е годы стал владельцем виллы с садом в престижном пригороде Берлина Фалькензее, которая стала местом проведения праздников и встреч с немецкими военными разведчиками и чиновниками. Жена Ярого Рейзель (Ольга) Шпильфогель, еврейка по национальности, стала появляться на публике в дорогих ювелирных украшениях. А вскоре у семейства появился еще и дом с хозяйством в австрийских Малых Альпах, сохранившийся в их собственности до конца жизни", - перечислил Матвеев. После убийства Коновальца в мае 1938 года в Роттердаме сотрудником Иностранного отдела НКВД СССР Павлом Судоплатовым именно Ярый свел своих кураторов из абвера с борющимися за первенство в руководстве ОУН Андреем Мельником и Степаном Бандерой, и способствовал их вербовке разведкой Третьего рейха, отметил Матвеев. "Есть мнение, что именно Ярый стал инициатором раскола ОУН, причем по сугубо личным мотивам, спасаясь от проверки своей финансовой деятельности со стороны "законного наследника" Коновальца Андрея Мельника", - сказал эксперт. По словам Матвеева, после разделения ОУН в апреле 1941 года на две организации: ОУН (м) – Мельника и ОУН (б) – Бандеры, не желая давать отчет о расходах финансовых средств Мельнику (а его подозревали в хищении гигантской по тем временам суммы в 100 тысяч долларов США), Рико Ярый примкнул к бандеровцам, получив должность руководителя внешнеполитической референтуры, оставив за собой все контакты с немецкой разведкой. "Во время возникшего между ними (Бандеры и Мельника – ред.) конфликта Ярый примкнул к Бандере, утверждая, что он наиболее подходящая фигура для руководства украинскими националистами", – сообщил советскому следствию немецкий разведчик Эрвин Штольце. "Согласно моей рекомендации, Канарис (руководитель абвера – ред.) остановился на кандидатуре Бандеры и ему была поручена организация антисоветских выступлений на территории Западной Украины", - говорил Штольце. Перед самым нападением на Советский Союз Ярый активно участвовал в создании батальонов "Нахтигаль" и "Роланд" в составе спецполка абвера "Бранденбург-800". Формирования комплектовались добровольцами из числа членов ОУН (б). Именно Ярый проводил переговоры с офицерами абвера и добился согласия на создание этих диверсионных спецподразделений, отметил Матвеев. "После захвата вермахтом Западной Украины Ярый срочно выехал во Львов, где по факту провозглашения ОУН (б) 30 июня 1941 года так называемого "независимого Украинского государства" рассчитывал получить должность военного министра в правительстве во главе с Ярославом Стецько", - сказал историк. "Быстро поняв, что создание "самостийного правительства" не поддержано немецкими властями, он пытался "порешать" этот вопрос со своими кураторами в штабе абвера, но не добился положительного результата. После неудачных переговоров разочарованный и деморализованный Рико Ярый заявил своим соратникам, что его миссия в организации закончена, и переехал в австрийские Малые Альпы, в тот самый дом, приобретенный непонятно на какие деньги", - добавил Матвеев. Агент-"многостаночник" В сентябре 1941 года вместе с несколькими командирами батальона "Роланд" Ярый был арестован гестапо, затем выпущен на свободу, но с обязательством находиться под домашним арестом в Вене до конца войны. Его надежды на то, что со временем Гитлер согласиться на создание "незалежного" украинского государства, так и остались несбыточными, отметил историк. После оккупации того, как в 1945 году Австрию союзными войсками в 1945 году дело Ярого рассматривалось в рамках комплекса мероприятий по денацификации. "В результате установленный факт преследования со стороны гестапо как нельзя кстати сыграл ему на руку. По иронии судьбы очевидный нацистский пособник Рико Ярый был признан "жертвой нацизма" с правом на компенсацию и с подтверждением владения недвижимостью", - сказал Матвеев. "А поскольку Ярый оказался еще и в советской зоне оккупации, кажется совершенно невероятным игнорирование его персоны со стороны контрразведки СССР. Тем более в то самое время, когда сотрудники Главного управления контрразведки "Смерш" и опергрупп НКВД СССР по всей Восточной Европе широким бреднем вылавливали деятелей русской эмиграции (РОВС, НТСНП, БРП и т.д.) и эмигрантов-националистов всех мастей. При малейшем подозрении в сотрудничестве с нацистами для данной категории лиц Особым совещанием при НКВД СССР или военными трибуналами на местах, как правило, выносился смертный приговор", - добавил эксперт. А тут совершенно свободно расхаживал по Вене, причем, по свидетельству очевидцев, иногда в компании советских офицеров, агент немецкой разведки с 20-летним стажем, главный контактер украинских националистов с абвером, "правая рука" вождей ОУН, сначала Коновальца, а потом Бандеры, создатель диверсионных батальонов спецназа абвера "Нахтигаль" и "Роланд", отметил Матвеев. "По мнению ряда историков, Ярый якобы все же был задержан советскими органами госбезопасности в Вене, но после допроса отпущен с условием прекращения политической деятельности. Во всяком случае протоколы этих допросов до сих пор не обнаружены и не обнародованы. Все эти факты давали основание сначала единомышленникам по ОУН, а потом и историкам подозревать Рико Ярого в сотрудничестве с советской разведкой", - сказал собеседник агентства. По словам Матвеева, спустя годы Ярый поселился южнее Вены, в усадьбе в тихом альпийском городке с коневодческой фермой и школой верховой езды, где он и благополучно скончался на 71-м году жизни, оставив открытым вопрос о том, агентом скольких спецслужб он был на самом деле. "А вот его сподвижники по руководству ОУН после войны легализовались и обосновались на жительстве не где-нибудь, а вновь на территории Германии в столице Баварии городе Мюнхене, в предместье которого Пуллахе 1 апреля 1956 года как раз и развернула свою штаб-квартиру основанная в ФРГ Служба внешней разведки (БНД). Сотрудничество украинских националистов с германской разведкой было успешно восстановлено и продолжилось в последующие годы. На смену абвера теперь пришла БНД", - подытожил Матвеев.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250305/kapitulyatsiya-2003090090.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, ссср, вена, степан бандера, андрей мельник, федеральная разведывательная служба германии