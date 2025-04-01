https://ria.ru/20250401/gaz-2008757429.html
Россия и Сербия работают над подписанием нового газового контракта
Россия и Сербия работают над подписанием нового газового контракта - РИА Новости, 01.04.2025
Россия и Сербия работают над подписанием нового газового контракта
Россия и Сербия активно работают над тем, чтобы с мая этого года подписать новый газовый контракт на льготных условиях, приводятся в сообщении Минэкономразвития РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:32:00+03:00
2025-04-01T19:32:00+03:00
2025-04-01T19:32:00+03:00
россия
сербия
москва
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и Сербия активно работают над тем, чтобы с мая этого года подписать новый газовый контракт на льготных условиях, приводятся в сообщении Минэкономразвития РФ слова и.о. министра в правительстве Сербии Ненада Поповича. Министр экономического развития России Максим Решетников провел встречу с Поповичем в Москве. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области логистики, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и развития договорно-правовой базы. Сотрудничество с Россией представляет собой стратегическое партнерство, особенно в энергетической сфере, подчеркнул Попович. "Три года назад, в соответствии с договоренностью двух президентов, был подписан чрезвычайно выгодный контракт на поставку газа. Благодаря этому соглашению цена на газ для граждан и экономики Сербии – самая низкая в Европе. Сербия и Россия активно работают над тем, чтобы с мая этого года подписать новый контракт на льготных условиях", – отметил он.
https://ria.ru/20241009/gaz-1977239101.html
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россия, сербия, москва, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Сербия, Москва, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Россия и Сербия работают над подписанием нового газового контракта
Россия и Сербия работают над подписанием нового газового контракта с мая