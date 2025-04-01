https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html

Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины

Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины - РИА Новости, 01.04.2025

Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины

Объем поставленного через Венгрию в Словакию газа за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита российского РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:08:00+03:00

2025-04-01T17:08:00+03:00

2025-04-01T17:50:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 1 апр — РИА Новости. Объем поставленного через Венгрию в Словакию газа за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита российского голубого топлива, это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."С сегодняшнего дня газопровод, соединяющий Венгрию и Словакию, будет работать с увеличенной мощностью. Сейчас мы увеличили мощность этого трубопровода на 900 миллионов кубометров в год. До сих пор мы смогли транспортировать между двумя странами 2,6 миллиарда кубометров в год. С сегодняшнего дня эта цифра увеличится до 3,5 миллиарда кубометров", — сказал он на пресс-конференции с зампредом словацкого парламента Петром Жигой, ее транслировали в соцсети Facebook*.Сийярто подчеркнул, что решение Украины остановить транзит российского газа вызвало серьезные трудности у Будапешта и Братиславы, но наличие "Турецкого потока" и газопровода между Венгрией и Словакией позволило решить проблему.В январе премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "Газпром" найдет способ поставить газ на основе существующего договора, несмотря на остановку транзита через украинскую территорию. В свою очередь, Сийярто объявил, что Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского голубого топлива через южный маршрут.С 1 февраля Россия начала поставки для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Контракт с "Газпром экспорт" действует до 2034 года.Накануне гендиректор SPP Войтех Ференц рассказал, что "Газпром" существенно увеличит поставки газа в Словакию через Венгрию с апреля.Ситуация с транзитом газаДоговор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркивал, что Владимир Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250320/gaz-2006330997.html

https://ria.ru/20250331/tranzit-2008392366.html

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006209845.html

https://ria.ru/20250212/slovakiya-1998960791.html

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венгрия, словакия, россия, петер сийярто, газпром, турецкий поток, в мире, роберт фицо, владимир зеленский, украина, еврокомиссия, экономика