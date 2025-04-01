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Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины - РИА Новости, 01.04.2025
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17:08 01.04.2025 (обновлено: 17:50 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html
Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины
Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины - РИА Новости, 01.04.2025
Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины
Объем поставленного через Венгрию в Словакию газа за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита российского РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:08:00+03:00
2025-04-01T17:50:00+03:00
венгрия
словакия
россия
петер сийярто
газпром
турецкий поток
в мире
роберт фицо
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БУДАПЕШТ, 1 апр — РИА Новости. Объем поставленного через Венгрию в Словакию газа за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита российского голубого топлива, это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."С сегодняшнего дня газопровод, соединяющий Венгрию и Словакию, будет работать с увеличенной мощностью. Сейчас мы увеличили мощность этого трубопровода на 900 миллионов кубометров в год. До сих пор мы смогли транспортировать между двумя странами 2,6 миллиарда кубометров в год. С сегодняшнего дня эта цифра увеличится до 3,5 миллиарда кубометров", — сказал он на пресс-конференции с зампредом словацкого парламента Петром Жигой, ее транслировали в соцсети Facebook*.Сийярто подчеркнул, что решение Украины остановить транзит российского газа вызвало серьезные трудности у Будапешта и Братиславы, но наличие "Турецкого потока" и газопровода между Венгрией и Словакией позволило решить проблему.В январе премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "Газпром" найдет способ поставить газ на основе существующего договора, несмотря на остановку транзита через украинскую территорию. В свою очередь, Сийярто объявил, что Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского голубого топлива через южный маршрут.С 1 февраля Россия начала поставки для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Контракт с "Газпром экспорт" действует до 2034 года.Накануне гендиректор SPP Войтех Ференц рассказал, что "Газпром" существенно увеличит поставки газа в Словакию через Венгрию с апреля.Ситуация с транзитом газаДоговор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркивал, что Владимир Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250320/gaz-2006330997.html
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венгрия, словакия, россия, петер сийярто, газпром, турецкий поток, в мире, роберт фицо, владимир зеленский, украина, еврокомиссия, экономика
Венгрия, Словакия, Россия, Петер Сийярто, Газпром, Турецкий поток, В мире, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Украина, Еврокомиссия, Экономика
Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины

Сийярто: Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 апр — РИА Новости. Объем поставленного через Венгрию в Словакию газа за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита российского голубого топлива, это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"С сегодняшнего дня газопровод, соединяющий Венгрию и Словакию, будет работать с увеличенной мощностью. Сейчас мы увеличили мощность этого трубопровода на 900 миллионов кубометров в год. До сих пор мы смогли транспортировать между двумя странами 2,6 миллиарда кубометров в год. С сегодняшнего дня эта цифра увеличится до 3,5 миллиарда кубометров", — сказал он на пресс-конференции с зампредом словацкого парламента Петром Жигой, ее транслировали в соцсети Facebook*.
Логотип Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Reuters: США продлили исключения для Словакии по оплате российского газа
20 марта, 22:35
Сийярто подчеркнул, что решение Украины остановить транзит российского газа вызвало серьезные трудности у Будапешта и Братиславы, но наличие "Турецкого потока" и газопровода между Венгрией и Словакией позволило решить проблему.
В январе премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "Газпром" найдет способ поставить газ на основе существующего договора, несмотря на остановку транзита через украинскую территорию. В свою очередь, Сийярто объявил, что Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского голубого топлива через южный маршрут.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Словакия надеется восстановить транзит газа через Украину, пишут СМИ
31 марта, 14:00
С 1 февраля Россия начала поставки для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Контракт с "Газпром экспорт" действует до 2034 года.
Накануне гендиректор SPP Войтех Ференц рассказал, что "Газпром" существенно увеличит поставки газа в Словакию через Венгрию с апреля.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Украина перестала использовать Словакию для получения газа, заявил Фицо
20 марта, 14:42

Ситуация с транзитом газа

Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркивал, что Владимир Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.
Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Премьер Словакии заявил, что никогда бы не согласился помогать Киеву газом
12 февраля, 20:38
 
ВенгрияСловакияРоссияПетер СийяртоГазпромТурецкий потокВ миреРоберт ФицоВладимир ЗеленскийУкраинаЕврокомиссияЭкономика
 
 
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