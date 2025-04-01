https://ria.ru/20250401/garvard-2008544080.html

Президент Гарварда заявил об угрозе для важных исследований

Президент Гарварда заявил об угрозе для важных исследований - РИА Новости, 01.04.2025

Президент Гарварда заявил об угрозе для важных исследований

Президент Гарварда Элан Гэрбер заявил, что без поддержки правительства США важные исследования окажутся под угрозой. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:32:00+03:00

2025-04-01T05:32:00+03:00

2025-04-01T05:32:00+03:00

в мире

сша

израиль

хамас

гарвардский университет

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент Гарварда Элан Гэрбер заявил, что без поддержки правительства США важные исследования окажутся под угрозой. "Если это финансирование будет прекращено, это остановит жизненно важные исследования и поставит под угрозу инновации", - подчеркнул президент Гарварда. Как заявил Гэрбер в письме во внутриуниверситетской рассылке, он в курсе действий правительства США, пересматривающего финансирование вуза на 9 миллиардов долларов, что грозит урезанием программ в вузе, больницах и других учреждениях. "Многое поставлено на карту", - заявил Гэрбер. "Правительство сообщило нам, что пересматривает финансирование, поскольку обеспокоено невыполнением университетом своих обязательств по сдерживанию и борьбе с антисемитизмом", - говорится в письме. Гэрбер подчеркнул, что поддерживает идеи борьбы с антисемитизмом, а Гарвард за последние 15 месяцев приложил много усилий в рамках этой работы. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением ближневосточного конфликта. В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.

https://ria.ru/20240102/antisemitizm-1919524519.html

https://ria.ru/20230625/lozh-1880275862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, хамас, гарвардский университет