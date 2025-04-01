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Президент Гарварда заявил об угрозе для важных исследований - РИА Новости, 01.04.2025
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05:32 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/garvard-2008544080.html
Президент Гарварда заявил об угрозе для важных исследований
Президент Гарварда заявил об угрозе для важных исследований - РИА Новости, 01.04.2025
Президент Гарварда заявил об угрозе для важных исследований
Президент Гарварда Элан Гэрбер заявил, что без поддержки правительства США важные исследования окажутся под угрозой. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:32:00+03:00
2025-04-01T05:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент Гарварда Элан Гэрбер заявил, что без поддержки правительства США важные исследования окажутся под угрозой. "Если это финансирование будет прекращено, это остановит жизненно важные исследования и поставит под угрозу инновации", - подчеркнул президент Гарварда. Как заявил Гэрбер в письме во внутриуниверситетской рассылке, он в курсе действий правительства США, пересматривающего финансирование вуза на 9 миллиардов долларов, что грозит урезанием программ в вузе, больницах и других учреждениях. "Многое поставлено на карту", - заявил Гэрбер. "Правительство сообщило нам, что пересматривает финансирование, поскольку обеспокоено невыполнением университетом своих обязательств по сдерживанию и борьбе с антисемитизмом", - говорится в письме. Гэрбер подчеркнул, что поддерживает идеи борьбы с антисемитизмом, а Гарвард за последние 15 месяцев приложил много усилий в рамках этой работы. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением ближневосточного конфликта. В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.
https://ria.ru/20240102/antisemitizm-1919524519.html
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в мире, сша, израиль, хамас, гарвардский университет
В мире, США, Израиль, ХАМАС, Гарвардский университет
Президент Гарварда заявил об угрозе для важных исследований

Президент Гарварда заявил об угрозе для исследований без денег от правительства

© Fotolia / BastosГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Fotolia / Bastos
Гарвардский университет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент Гарварда Элан Гэрбер заявил, что без поддержки правительства США важные исследования окажутся под угрозой.
"Если это финансирование будет прекращено, это остановит жизненно важные исследования и поставит под угрозу инновации", - подчеркнул президент Гарварда.
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Как заявил Гэрбер в письме во внутриуниверситетской рассылке, он в курсе действий правительства США, пересматривающего финансирование вуза на 9 миллиардов долларов, что грозит урезанием программ в вузе, больницах и других учреждениях. "Многое поставлено на карту", - заявил Гэрбер.
"Правительство сообщило нам, что пересматривает финансирование, поскольку обеспокоено невыполнением университетом своих обязательств по сдерживанию и борьбе с антисемитизмом", - говорится в письме.
Гэрбер подчеркнул, что поддерживает идеи борьбы с антисемитизмом, а Гарвард за последние 15 месяцев приложил много усилий в рамках этой работы.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением ближневосточного конфликта.
В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.
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В миреСШАИзраильХАМАСГарвардский университет
 
 
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