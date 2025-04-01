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Арест Гуцул не имеет отношения к политике, заявил вице-премьер Молдавии - РИА Новости, 01.04.2025
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18:18 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/gagauziya-2008742866.html
Арест Гуцул не имеет отношения к политике, заявил вице-премьер Молдавии
Арест Гуцул не имеет отношения к политике, заявил вице-премьер Молдавии - РИА Новости, 01.04.2025
Арест Гуцул не имеет отношения к политике, заявил вице-премьер Молдавии
Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил во вторник, что арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул не имеет никакого отношения к... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:18:00+03:00
2025-04-01T18:18:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
михай попшой
майя санду
атлантический совет
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил во вторник, что арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул не имеет никакого отношения к политике. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева. "Это длительный процесс… Нашей судебной системе придется защитить наши демократические процессы и верховенство закона в Молдавии. Я не могу много комментировать процесс, поскольку это влияние на судей, я могу только заверить, что это не имеет никакого отношения к политике", - заявил Попшой, выступая на форуме Атлантического совета в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с арестом Гуцул. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250401/kishinev-2008645235.html
https://ria.ru/20250331/gutsul-2008437391.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, михай попшой, майя санду, атлантический совет , задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Михай Попшой, Майя Санду, Атлантический совет , Задержание главы Гагаузии Гуцул
Арест Гуцул не имеет отношения к политике, заявил вице-премьер Молдавии

Вице-премьер Молдавии Попшой: арест Гуцул не имеет никакого отношения к политике

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил во вторник, что арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул не имеет никакого отношения к политике.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии
Вчера, 14:11
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"Это длительный процесс… Нашей судебной системе придется защитить наши демократические процессы и верховенство закона в Молдавии. Я не могу много комментировать процесс, поскольку это влияние на судей, я могу только заверить, что это не имеет никакого отношения к политике", - заявил Попшой, выступая на форуме Атлантического совета в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с арестом Гуцул.
Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Депутат Боля назвал арест Гуцул частью репрессий
31 марта, 15:57
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Гуцул заявила, что не сломлена арестом
29 марта, 17:47
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМихай ПопшойМайя СандуАтлантический советЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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