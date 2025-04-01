https://ria.ru/20250401/fsb-2008566832.html

ФСБ рассекретила архив о коллаборационистах времен ВОВ в Херсонской области

ФСБ рассекретила архив о коллаборационистах времен ВОВ в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2025

ФСБ рассекретила архив о коллаборационистах времен ВОВ в Херсонской области

Архивные документы следствия и суда над предателями и коллаборационистами, жившими и совершавшими преступления в Херсонской области в годы Великой Отечественной РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:40:00+03:00

2025-04-01T09:40:00+03:00

2025-04-01T09:40:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Архивные документы следствия и суда над предателями и коллаборационистами, жившими и совершавшими преступления в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны, рассекретило УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В документах советских органов безопасности содержится информация о высадке в июле 1943 года в районе села Верхние Серогозы Херсонской области группы советских парашютистов-разведчиков. Трое десантников были убиты, трое взяты в плен, подвергнуты жестокому допросу, а затем расстреляны на окраине села Нижние Серогозы. Вместе с ними были казнены еще двое арестованных мирных граждан. Курган недалеко от окраины был опознан и самими обвиняемыми - участниками расстрела, и свидетелями, сообщается в материалах. Данные допроса бывших сотрудников контрразведывательного и карательного органа оккупантов, которые участвовали в операции по поимке и уничтожению группы советских парашютистов, приводятся в документах следствия. Также в поимке разведчиков участвовали полицейские из нескольких районов Херсонской области. "По показаниям бывших коллаборационистов можно проследить, как в карательные органы на службу добровольно поступили несколько одиозных и впоследствии известных своей жестокостью и вероломством предателей – бывших граждан СССР и дезертиров из Красной Армии, в частности, Дубогрей. В расправе над парашютистами принимали участие также Михельсон, Василенко и Кругловы Владимир и Афанасий" , - говорится в пресс-релизе по рассекреченным архивным материалам. На краснодарском судебном процессе, который проходил в марте 1959 года, были приговорены к высшей мере наказания шесть коллаборационистов: В.П. Дубогрей, З.Н. Оленченко, В.С. Зуб, А.Г. Михельсон, В.А. Круглов и А.М. Василенко. Эти агенты тайной полевой полиции нацистов активно проявили себя в борьбе против партизанского движения и патриотического подполья, как краснодарцев, так и крымчан. В архивных документах имеются также интересные подробности о личном составе, функциях и задачах, местах дислокации тайной полиции нацистских оккупантов и ее оперативных команд в Крыму. Архивные документы рассекречены в рамках всероссийского проекта "Без срока давности", с целью увековечения памяти жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны, к 80-летию Великой Победы.

https://ria.ru/20241101/volyn-1981253852.html

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херсонская область , россия, республика крым, безопасность