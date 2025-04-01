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Французские социалисты запустили петицию в поддержку приговора Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
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15:28 01.04.2025 (обновлено: 15:29 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/frantsiya-2008679040.html
Французские социалисты запустили петицию в поддержку приговора Ле Пен
Французские социалисты запустили петицию в поддержку приговора Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
Французские социалисты запустили петицию в поддержку приговора Ле Пен
Социалистическая партия Франции запустила петицию в поддержку исполнения приговора, вынесенного лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:28:00+03:00
2025-04-01T15:29:00+03:00
в мире
франция
париж
марин ле пен
европарламент
приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 1 апр – РИА Новости. Социалистическая партия Франции запустила петицию в поддержку исполнения приговора, вынесенного лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен. Одним из пунктов приговора Ле Пен является запрет избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Таким образом, она не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. "Национальное объединение" сочло это посягательством на демократию и запустило петицию в поддержку политика. Социалисты же не согласились с заявлениями правых и запустили контрпетицию. Текст с заголовком "Защитите демократию, поддержите правосудие!" опубликован на сайте партии социалистов. "Как и многие французы и француженки, мы уверены в одном: никто не стоит выше закона, даже те, кто претендуют на самую высокую должность в государстве. Судебная система применяет право, и это необходимо, чтобы гарантировать равенство всех перед законом", - говорится в тексте петиции. Социалисты отмечают, что демократии угрожает не осуждение политических деятелей, а, наоборот, их безнаказанность и отказ взять на себя ответственность за проступки. В связи с этим партия призывает французов объединиться и выступить в поддержку независимости судебной системы. По состоянию на 14.53 мск петицию подписали около 19,3 тысячи людей. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Дело, по которому был вынесен приговор против Ле Пен, касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро. Ле Пен заявила, что намерена обжаловать решение суда. При этом она усомнилась в том, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, отметив, что это, как правило, занимает "полтора-два года".
https://ria.ru/20250401/prigovor-2008650329.html
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в мире, франция, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Франция, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Французские социалисты запустили петицию в поддержку приговора Ле Пен

Французские социалисты запустили петицию в поддержку исполнения приговора Ле Пен

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен в здании суда в Париже
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 апр – РИА Новости. Социалистическая партия Франции запустила петицию в поддержку исполнения приговора, вынесенного лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
Одним из пунктов приговора Ле Пен является запрет избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Таким образом, она не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. "Национальное объединение" сочло это посягательством на демократию и запустило петицию в поддержку политика. Социалисты же не согласились с заявлениями правых и запустили контрпетицию. Текст с заголовком "Защитите демократию, поддержите правосудие!" опубликован на сайте партии социалистов.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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"Как и многие французы и француженки, мы уверены в одном: никто не стоит выше закона, даже те, кто претендуют на самую высокую должность в государстве. Судебная система применяет право, и это необходимо, чтобы гарантировать равенство всех перед законом", - говорится в тексте петиции.
Социалисты отмечают, что демократии угрожает не осуждение политических деятелей, а, наоборот, их безнаказанность и отказ взять на себя ответственность за проступки. В связи с этим партия призывает французов объединиться и выступить в поддержку независимости судебной системы.
По состоянию на 14.53 мск петицию подписали около 19,3 тысячи людей.
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Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Дело, по которому был вынесен приговор против Ле Пен, касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
Ле Пен заявила, что намерена обжаловать решение суда. При этом она усомнилась в том, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, отметив, что это, как правило, занимает "полтора-два года".
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