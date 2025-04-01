https://ria.ru/20250401/frantsiya-2008609094.html

Премьер Италии раскритиковала приговор Ле Пен

Премьер Италии раскритиковала приговор Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025

Премьер Италии раскритиковала приговор Ле Пен

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен лишает... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:20:00+03:00

2025-04-01T12:20:00+03:00

2025-04-01T12:26:00+03:00

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РИМ, 1 апр – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен лишает миллионы граждан своего избранного представителя во власти. "Я не знаю в деталях, ни что вменяется Марин Ле Пен, ни причин такого сурового решения, но думаю, что никто, кому дорога демократия, не может радоваться приговору, который бьет по лидеру крупной партии и лишает миллионы граждан своего представителя во власти", - сказала Мелони газете Messaggero. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.

https://ria.ru/20250401/prigovor-2008604975.html

https://ria.ru/20250331/premer-2008491307.html

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