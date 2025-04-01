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Премьер Италии раскритиковала приговор Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
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12:20 01.04.2025 (обновлено: 12:26 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/frantsiya-2008609094.html
Премьер Италии раскритиковала приговор Ле Пен
Премьер Италии раскритиковала приговор Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
Премьер Италии раскритиковала приговор Ле Пен
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен лишает... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:20:00+03:00
2025-04-01T12:26:00+03:00
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РИМ, 1 апр – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен лишает миллионы граждан своего избранного представителя во власти. "Я не знаю в деталях, ни что вменяется Марин Ле Пен, ни причин такого сурового решения, но думаю, что никто, кому дорога демократия, не может радоваться приговору, который бьет по лидеру крупной партии и лишает миллионы граждан своего представителя во власти", - сказала Мелони газете Messaggero. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
https://ria.ru/20250401/prigovor-2008604975.html
https://ria.ru/20250331/premer-2008491307.html
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в мире, италия, париж, марин ле пен, джорджа мелони, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Италия, Париж, Марин Ле Пен, Джорджа Мелони, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Премьер Италии раскритиковала приговор Ле Пен

Мелони: приговор Ле Пен лишает миллионы граждан избранного представителя

© AP Photo / Thomas PadillaМарин Ле Пен покидает штаб-квартиру Национального объединения после того, как французский суд запретил ей занимать государственные должности. 31 марта 2025
Марин Ле Пен покидает штаб-квартиру Национального объединения после того, как французский суд запретил ей занимать государственные должности. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Марин Ле Пен покидает штаб-квартиру Национального объединения после того, как французский суд запретил ей занимать государственные должности. 31 марта 2025
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РИМ, 1 апр – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен лишает миллионы граждан своего избранного представителя во власти.
"Я не знаю в деталях, ни что вменяется Марин Ле Пен, ни причин такого сурового решения, но думаю, что никто, кому дорога демократия, не может радоваться приговору, который бьет по лидеру крупной партии и лишает миллионы граждан своего представителя во власти", - сказала Мелони газете Messaggero.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Опрос показал отношение французов к приговору Марин Ле Пен
Вчера, 12:06
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Премьер Франции выразил обеспокоенность из-за приговора Ле Пен
31 марта, 18:39
 
В миреИталияПарижМарин Ле ПенДжорджа МелониЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
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