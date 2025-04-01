https://ria.ru/20250401/frantsiya-2008590065.html

Сменивший Ле Пен лидер "Национального объединения" обратился к французам

Сменивший Ле Пен лидер "Национального объединения" обратился к французам - РИА Новости, 01.04.2025

Сменивший Ле Пен лидер "Национального объединения" обратился к французам

Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен на посту лидера правой партии "Национальное объединение", заявил, что его политическому лагерю будут всяческим образом... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:15:00+03:00

2025-04-01T11:15:00+03:00

2025-04-01T12:37:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен на посту лидера правой партии "Национальное объединение", заявил, что его политическому лагерю будут всяческим образом мешать прийти к власти. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. "Я говорю французам, которые нас слушают этим утром, что будет делаться все, чтобы помешать нам прийти к власти", - сказал Барделла в эфире радиостанции Europe 1. Кроме того, политик сравнил политический "климат" Франции с ситуацией в Румынии, где были отменены итоги выборов. По словам Барделла, на сегодняшний день во Франции установилась "тирания судей". Он также заверил, что "Национальное объединение" прибегнет ко всем способам, какими бы незначительными они ни были, чтобы обжаловать решение суда. Дело, по которому был вынесен приговор против Ле Пен, касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.

https://ria.ru/20250331/lepen-2008522000.html

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в мире, франция, париж, румыния, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен