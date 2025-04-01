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Сменивший Ле Пен лидер "Национального объединения" обратился к французам - РИА Новости, 01.04.2025
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11:15 01.04.2025 (обновлено: 12:37 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/frantsiya-2008590065.html
Сменивший Ле Пен лидер "Национального объединения" обратился к французам
Сменивший Ле Пен лидер "Национального объединения" обратился к французам - РИА Новости, 01.04.2025
Сменивший Ле Пен лидер "Национального объединения" обратился к французам
Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен на посту лидера правой партии "Национальное объединение", заявил, что его политическому лагерю будут всяческим образом... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:15:00+03:00
2025-04-01T12:37:00+03:00
в мире
франция
париж
румыния
марин ле пен
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приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен на посту лидера правой партии "Национальное объединение", заявил, что его политическому лагерю будут всяческим образом мешать прийти к власти. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. "Я говорю французам, которые нас слушают этим утром, что будет делаться все, чтобы помешать нам прийти к власти", - сказал Барделла в эфире радиостанции Europe 1. Кроме того, политик сравнил политический "климат" Франции с ситуацией в Румынии, где были отменены итоги выборов. По словам Барделла, на сегодняшний день во Франции установилась "тирания судей". Он также заверил, что "Национальное объединение" прибегнет ко всем способам, какими бы незначительными они ни были, чтобы обжаловать решение суда. Дело, по которому был вынесен приговор против Ле Пен, касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
https://ria.ru/20250331/lepen-2008522000.html
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в мире, франция, париж, румыния, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Франция, Париж, Румыния, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Сменивший Ле Пен лидер "Национального объединения" обратился к французам

Лидер "Национального объединения" Барделла: партии будут мешать прийти к власти

© AP Photo / Lewis JolyЖордан Барделла
Жордан Барделла - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Жордан Барделла. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен на посту лидера правой партии "Национальное объединение", заявил, что его политическому лагерю будут всяческим образом мешать прийти к власти.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
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"Я говорю французам, которые нас слушают этим утром, что будет делаться все, чтобы помешать нам прийти к власти", - сказал Барделла в эфире радиостанции Europe 1.
Кроме того, политик сравнил политический "климат" Франции с ситуацией в Румынии, где были отменены итоги выборов. По словам Барделла, на сегодняшний день во Франции установилась "тирания судей". Он также заверил, что "Национальное объединение" прибегнет ко всем способам, какими бы незначительными они ни были, чтобы обжаловать решение суда.
Дело, по которому был вынесен приговор против Ле Пен, касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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