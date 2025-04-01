Рейтинг@Mail.ru
Фонд Ройзмана* помогал осужденному за педофилию жителю Екатеринбурга - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/fond-2008694763.html
Фонд Ройзмана* помогал осужденному за педофилию жителю Екатеринбурга
Фонд Ройзмана* помогал осужденному за педофилию жителю Екатеринбурга - РИА Новости, 01.04.2025
Фонд Ройзмана* помогал осужденному за педофилию жителю Екатеринбурга
Благотворительный "Фонд Ройзмана*" оплачивал юридические услуги жителю Екатеринбурга Андрею Малышеву, осужденному по обвинению в сексуальном насилии над... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:07:00+03:00
2025-04-01T16:07:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
анапа
евгений ройзман
алексей глушков
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872999004_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_527a3ce668e4bc61746e38d23ef41759.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" оплачивал юридические услуги жителю Екатеринбурга Андрею Малышеву, осужденному по обвинению в сексуальном насилии над ребенком, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости соглашения. Согласно соглашению об оказании правовой помощи, юридическую защиту Малышеву оказывало адвокатское бюро "Бельянский и партнеры", при этом "в рамках оказания благотворительной помощи" услуги адвоката оплачивал "Фонд Ройзмана*". "Размер вознаграждения за оказываемую поверенным юридическую помощь с 1 сентября (2023 года) и до принятия итогового судебного акта по уголовному делу судом первой инстанции составляет сорок тысяч рублей ежемесячно", - говорится в документе. Таким образом, с указанной в соглашении даты до 6 ноября 2024 года, когда суд вынес Малышеву приговор, сумма за оказанные Малышеву юридические услуги составила порядка 600 тысяч рублей. В 2018 году Ройзман* также оказывал поддержку екатеринбургскому тренеру Алексею Глушко, осужденному по аналогичному обвинению в педофилии, попросив главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* написать запросы в прокуратуру и СК о проверке законности и обоснованности действий правоохранителей. После отбытия срока в свердловской колонии Глушко менее чем через год был задержан в Анапе и арестован за то, что обнажился в подъезде перед девочкой. В ноябре 2024 года Свердловский областной суд приговорил Малышева к 15 годам колонии. Согласно материалам суда, мужчина пригласил соседского ребенка в гости к своей дочери. Спустя некоторое время родители девочки заметили ее странное поведение, после чего на вопросы взрослых она ответила, что играла с дядей во "взрослые игры". Сам Малышев вину в насилии над дочерью и ее семилетней подругой отрицал, но суд признал его виновным по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, в отношении двух или более несовершеннолетних). Главное управление Минюста России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации фонда из-за нарушений. Первое заседание по данному иску назначено на 2 апреля.* Лицо, признанное иноагетом в России
https://ria.ru/20250304/royzman-2002925755.html
https://ria.ru/20250304/royzman-2002919219.html
россия
екатеринбург
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872999004_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5002083891d2ab4cc8a2e80549220735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатеринбург, анапа, евгений ройзман, алексей глушков, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Анапа, Евгений Ройзман, Алексей Глушков, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
Фонд Ройзмана* помогал осужденному за педофилию жителю Екатеринбурга

Фонд Ройзмана оплачивал адвокатские услуги осужденному за педофилию мужчине

© AP Photo / Vladimir PodoksyonovЕвгений Ройзман*
Евгений Ройзман* - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Vladimir Podoksyonov
Евгений Ройзман*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" оплачивал юридические услуги жителю Екатеринбурга Андрею Малышеву, осужденному по обвинению в сексуальном насилии над ребенком, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости соглашения.
Согласно соглашению об оказании правовой помощи, юридическую защиту Малышеву оказывало адвокатское бюро "Бельянский и партнеры", при этом "в рамках оказания благотворительной помощи" услуги адвоката оплачивал "Фонд Ройзмана*".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В суд поступил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*"
4 марта, 11:54
"Размер вознаграждения за оказываемую поверенным юридическую помощь с 1 сентября (2023 года) и до принятия итогового судебного акта по уголовному делу судом первой инстанции составляет сорок тысяч рублей ежемесячно", - говорится в документе.
Таким образом, с указанной в соглашении даты до 6 ноября 2024 года, когда суд вынес Малышеву приговор, сумма за оказанные Малышеву юридические услуги составила порядка 600 тысяч рублей.
В 2018 году Ройзман* также оказывал поддержку екатеринбургскому тренеру Алексею Глушко, осужденному по аналогичному обвинению в педофилии, попросив главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* написать запросы в прокуратуру и СК о проверке законности и обоснованности действий правоохранителей. После отбытия срока в свердловской колонии Глушко менее чем через год был задержан в Анапе и арестован за то, что обнажился в подъезде перед девочкой.
В ноябре 2024 года Свердловский областной суд приговорил Малышева к 15 годам колонии. Согласно материалам суда, мужчина пригласил соседского ребенка в гости к своей дочери. Спустя некоторое время родители девочки заметили ее странное поведение, после чего на вопросы взрослых она ответила, что играла с дядей во "взрослые игры". Сам Малышев вину в насилии над дочерью и ее семилетней подругой отрицал, но суд признал его виновным по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, в отношении двух или более несовершеннолетних).
Главное управление Минюста России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации фонда из-за нарушений. Первое заседание по данному иску назначено на 2 апреля.
* Лицо, признанное иноагетом в России
Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*"
4 марта, 11:12
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургАнапаЕвгений РойзманАлексей ГлушковСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала