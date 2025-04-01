Фонд Ройзмана* помогал осужденному за педофилию жителю Екатеринбурга
Фонд Ройзмана оплачивал адвокатские услуги осужденному за педофилию мужчине
© AP Photo / Vladimir PodoksyonovЕвгений Ройзман*
© AP Photo / Vladimir Podoksyonov
Евгений Ройзман*. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" оплачивал юридические услуги жителю Екатеринбурга Андрею Малышеву, осужденному по обвинению в сексуальном насилии над ребенком, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости соглашения.
Согласно соглашению об оказании правовой помощи, юридическую защиту Малышеву оказывало адвокатское бюро "Бельянский и партнеры", при этом "в рамках оказания благотворительной помощи" услуги адвоката оплачивал "Фонд Ройзмана*".
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"Размер вознаграждения за оказываемую поверенным юридическую помощь с 1 сентября (2023 года) и до принятия итогового судебного акта по уголовному делу судом первой инстанции составляет сорок тысяч рублей ежемесячно", - говорится в документе.
Таким образом, с указанной в соглашении даты до 6 ноября 2024 года, когда суд вынес Малышеву приговор, сумма за оказанные Малышеву юридические услуги составила порядка 600 тысяч рублей.
В 2018 году Ройзман* также оказывал поддержку екатеринбургскому тренеру Алексею Глушко, осужденному по аналогичному обвинению в педофилии, попросив главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* написать запросы в прокуратуру и СК о проверке законности и обоснованности действий правоохранителей. После отбытия срока в свердловской колонии Глушко менее чем через год был задержан в Анапе и арестован за то, что обнажился в подъезде перед девочкой.
В ноябре 2024 года Свердловский областной суд приговорил Малышева к 15 годам колонии. Согласно материалам суда, мужчина пригласил соседского ребенка в гости к своей дочери. Спустя некоторое время родители девочки заметили ее странное поведение, после чего на вопросы взрослых она ответила, что играла с дядей во "взрослые игры". Сам Малышев вину в насилии над дочерью и ее семилетней подругой отрицал, но суд признал его виновным по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, в отношении двух или более несовершеннолетних).
Главное управление Минюста России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации фонда из-за нарушений. Первое заседание по данному иску назначено на 2 апреля.
* Лицо, признанное иноагетом в России