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Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией в конце года - РИА Новости, 01.04.2025
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20:52 01.04.2025 (обновлено: 20:54 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/finlyandiya-2008769153.html
Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией в конце года
Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией в конце года - РИА Новости, 01.04.2025
Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией в конце года
Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T20:52:00+03:00
2025-04-01T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. "Если бы ЕС возобновил политические отношения с Россией, Финляндия могла бы, по данным источников, рассмотреть вопрос о переговорах по восточной границе с Россией на политическом уровне", - говорится в материале. Издание уточняет, что "смягчение" в вопросе границы с Россией на уровне ЕС может произойти не ранее конца 2025 года, после чего финские власти смогут рассмотреть вопрос об открытии пунктов пересечения. "Уже некоторое время правительство мысленно готовится к открытию восточной границы, если ЕС примет существенные решения в отношении России. Однако никаких официальных обсуждений по этому вопросу не проводилось", - пишет издание. По данным источников газеты, открытие границы будет происходить поэтапно: сначала власти могут попытаться открыть грузоперевозки, затем будет введено свободное передвижение дипломатов, передвижение туристов при этом возможно в последнюю очередь. "Несмотря на проведенную подготовку, Финляндия не откроет восточную границу в ближайшем будущем", - сообщили газете источники. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20250401/finlyandiya-2008571183.html
https://ria.ru/20250313/finljandija-2004659341.html
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в мире, россия, финляндия, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, Евросоюз
Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией в конце года

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с РФ не ранее конца 2025 года

© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
"Если бы ЕС возобновил политические отношения с Россией, Финляндия могла бы, по данным источников, рассмотреть вопрос о переговорах по восточной границе с Россией на политическом уровне", - говорится в материале.
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Издание уточняет, что "смягчение" в вопросе границы с Россией на уровне ЕС может произойти не ранее конца 2025 года, после чего финские власти смогут рассмотреть вопрос об открытии пунктов пересечения.
"Уже некоторое время правительство мысленно готовится к открытию восточной границы, если ЕС примет существенные решения в отношении России. Однако никаких официальных обсуждений по этому вопросу не проводилось", - пишет издание.
По данным источников газеты, открытие границы будет происходить поэтапно: сначала власти могут попытаться открыть грузоперевозки, затем будет введено свободное передвижение дипломатов, передвижение туристов при этом возможно в последнюю очередь.
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"Несмотря на проведенную подготовку, Финляндия не откроет восточную границу в ближайшем будущем", - сообщили газете источники.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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