Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией в конце года
Финляндия может начать обсуждение открытия границы с РФ не ранее конца 2025 года
© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
Издание уточняет, что "смягчение" в вопросе границы с Россией на уровне ЕС может произойти не ранее конца 2025 года, после чего финские власти смогут рассмотреть вопрос об открытии пунктов пересечения.
"Уже некоторое время правительство мысленно готовится к открытию восточной границы, если ЕС примет существенные решения в отношении России. Однако никаких официальных обсуждений по этому вопросу не проводилось", - пишет издание.
По данным источников газеты, открытие границы будет происходить поэтапно: сначала власти могут попытаться открыть грузоперевозки, затем будет введено свободное передвижение дипломатов, передвижение туристов при этом возможно в последнюю очередь.
"Несмотря на проведенную подготовку, Финляндия не откроет восточную границу в ближайшем будущем", - сообщили газете источники.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.