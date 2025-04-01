https://ria.ru/20250401/finlyandiya-2008571183.html

Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией

Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2025

Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:01:00+03:00

2025-04-01T10:01:00+03:00

2025-04-01T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. "В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ. По словам Стубба, это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пойдет обсуждение восстановления отношений. Отношения Москвы и Хельсинки серьезно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России это решение назвали бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ Финляндии появились российские войска и системы поражения. Кроме того, финские власти закрыли границу под предлогом того, что Россия якобы отправляет к ней просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя их двойными стандартами. По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия, такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны, считает дипломат.

https://ria.ru/20250331/finlyandiya-2008518183.html

https://ria.ru/20250328/ukraina-2008023254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов, александер стубб