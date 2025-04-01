Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 01.04.2025 (обновлено: 11:57 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/finlyandiya-2008571183.html
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:01:00+03:00
2025-04-01T11:57:00+03:00
в мире
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
александер стубб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008601314_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_f7c855346b0bf85049697d87d797c586.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. "В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ. По словам Стубба, это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пойдет обсуждение восстановления отношений. Отношения Москвы и Хельсинки серьезно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России это решение назвали бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ Финляндии появились российские войска и системы поражения. Кроме того, финские власти закрыли границу под предлогом того, что Россия якобы отправляет к ней просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя их двойными стандартами. По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия, такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны, считает дипломат.
https://ria.ru/20250331/finlyandiya-2008518183.html
https://ria.ru/20250328/ukraina-2008023254.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008601314_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_949e62699a27f43e8f918e42f3b64e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов, александер стубб
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов, Александер Стубб
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией

Стубб призвал финнов морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией.
"В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России
31 марта, 22:38
По словам Стубба, это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пойдет обсуждение восстановления отношений.
Отношения Москвы и Хельсинки серьезно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России это решение назвали бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ Финляндии появились российские войска и системы поражения. Кроме того, финские власти закрыли границу под предлогом того, что Россия якобы отправляет к ней просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя их двойными стандартами.
По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия, такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны, считает дипломат.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Финляндии одной фразой оценили предложение Путина по Украине
28 марта, 18:24
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиПавел КузнецовАлександер Стубб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала