https://ria.ru/20250401/finlyandiya-2008571183.html
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:01:00+03:00
2025-04-01T10:01:00+03:00
2025-04-01T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. "В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ. По словам Стубба, это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пойдет обсуждение восстановления отношений. Отношения Москвы и Хельсинки серьезно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России это решение назвали бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ Финляндии появились российские войска и системы поражения. Кроме того, финские власти закрыли границу под предлогом того, что Россия якобы отправляет к ней просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя их двойными стандартами. По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия, такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны, считает дипломат.
https://ria.ru/20250331/finlyandiya-2008518183.html
https://ria.ru/20250328/ukraina-2008023254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов, александер стубб
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов, Александер Стубб
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией
Стубб призвал финнов морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией.
"В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ.
По словам Стубба, это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пойдет обсуждение восстановления отношений.
Отношения Москвы и Хельсинки серьезно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России это решение назвали бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ Финляндии появились российские войска и системы поражения. Кроме того, финские власти закрыли границу под предлогом того, что Россия якобы отправляет к ней просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя их двойными стандартами.
По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова
, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки
привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия, такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны, считает дипломат.