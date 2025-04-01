https://ria.ru/20250401/fas-2008574893.html
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу - РИА Новости, 01.04.2025
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:11:00+03:00
2025-04-01T10:11:00+03:00
2025-04-01T10:11:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство. "ФАС оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Организация не сделала соответствующую пометку об интеграции при размещении рекламы партнера", - говорится в сообщении. Отмечается, что в своем мобильном приложении Т-Банк предлагал купить зимние шины компании Gislaved с кэшбэком 10%. При этом на баннере отсутствовала пометка с указанием на рекламодателя или его сайт, что нарушает рекламное законодательство, поясняет ФАС РФ. Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей, выдало предписание о прекращении нарушения, а также назначило банку административный штраф за ее размещение. Размер штрафа ФАС не уточнила, но статья, по которой он выписан, предусматривает штрафы для юрлиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей.
https://ria.ru/20250304/fas-2002902854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), т-банк (ао «тинькофф банк»)
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы зимних шин