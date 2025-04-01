Рейтинг@Mail.ru
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/fas-2008574893.html
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу - РИА Новости, 01.04.2025
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:11:00+03:00
2025-04-01T10:11:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18185/72/181857269_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_1d13530b260a9155cf87c65262d60514.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство. "ФАС оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Организация не сделала соответствующую пометку об интеграции при размещении рекламы партнера", - говорится в сообщении. Отмечается, что в своем мобильном приложении Т-Банк предлагал купить зимние шины компании Gislaved с кэшбэком 10%. При этом на баннере отсутствовала пометка с указанием на рекламодателя или его сайт, что нарушает рекламное законодательство, поясняет ФАС РФ. Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей, выдало предписание о прекращении нарушения, а также назначило банку административный штраф за ее размещение. Размер штрафа ФАС не уточнила, но статья, по которой он выписан, предусматривает штрафы для юрлиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей.
https://ria.ru/20250304/fas-2002902854.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18185/72/181857269_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_d13b9c1e2d1c4afb578a9eca31f2efde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), т-банк (ао «тинькофф банк»)
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы зимних шин

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Здание ФАС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство.
"ФАС оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Организация не сделала соответствующую пометку об интеграции при размещении рекламы партнера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в своем мобильном приложении Т-Банк предлагал купить зимние шины компании Gislaved с кэшбэком 10%. При этом на баннере отсутствовала пометка с указанием на рекламодателя или его сайт, что нарушает рекламное законодательство, поясняет ФАС РФ.
Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей, выдало предписание о прекращении нарушения, а также назначило банку административный штраф за ее размещение.
Размер штрафа ФАС не уточнила, но статья, по которой он выписан, предусматривает штрафы для юрлиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей.
Отделение банка ПСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу
4 марта, 10:03
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала