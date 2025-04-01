Лидеры ЕС начали обсуждать контакты с Путиным, заявил президент Финляндии
Стубб: лидеры ЕС начали обсуждать, когда им следует связаться с Путиным
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о том, что европейские лидеры начали обсуждать, когда им следует связаться с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы в целом согласились, что в какой-то момент контакт будет поддерживаться, но это должно быть сделано скоординировано. Поэтому я не могу назвать конкретную дату. Затем посмотрим, как это будет координироваться, кто будет поддерживать контакт, какие, так сказать, спикеры", - сказал Стубб на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, в какой момент европейским лидерам следует связаться с Путиным. Трансляцию вели финские СМИ.
По словам Стубба, это обсуждение началось в ходе прошедшей встречи так называемой "коалиции желающих".
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.