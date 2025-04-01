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На белгородский кадровый конкурс подали заявки 345 участников СВО - РИА Новости, 01.04.2025
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Белгородская область
 
10:49 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/etap-2008585268.html
На белгородский кадровый конкурс подали заявки 345 участников СВО
На белгородский кадровый конкурс подали заявки 345 участников СВО - РИА Новости, 01.04.2025
На белгородский кадровый конкурс подали заявки 345 участников СВО
Отборочный этап кадрового конкурса Белгородской области "Сталь" завершен, на него подали заявки 345 участников специальной военной операции, во вторник стартует РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:49:00+03:00
2025-04-01T10:49:00+03:00
белгородская область
россия
вячеслав гладков
белгородский государственный университет
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БЕЛГОРОД, 1 апр – РИА Новости. Отборочный этап кадрового конкурса Белгородской области "Сталь" завершен, на него подали заявки 345 участников специальной военной операции, во вторник стартует тестирование участников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Завершили первый этап регионального конкурса "Сталь" для наших ветеранов СВО: 345 заявок, среди них 26 кавалеров ордена Мужества подали заявки. Сегодня (во вторник) начинаем второй этап, тестирование, которое пройдет в течение трех суток", - сообщил Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Тестовые задания для второго этапа регионального кадрового конкурса подготовлены специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. "Хотел пожелать всем участникам удачи, уверенности. Абсолютно уверен, что вы все не через такие испытания проходили и с этим заданием точно справитесь", — обратился к участникам проекта глава региона. Региональный конкурс "Сталь" включает в себя три этапа: подачу заявок, тестирование и собеседование. По результатам выполнения тестовых заданий и собеседования экспертами будут определены финалисты, которым впоследствии предстоит обучение на базе Белгородского государственного университета. Обучающий курс продлится ровно год, начиная с 1 августа 2025 года. В его рамках ветераны и участники специальной военной операции освоят современные методы и технологии управления, командной работы и личностного развития, получат навыки стратегического и проектного управления, бережливого менеджмента, развития кадров и талантов. Новые знания и компетенции позволят фронтовикам реализоваться в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в системе патриотического воспитания детей и работы с молодежью. В конце обучающего курса состоится защита итоговых проектов, после чего каждый выпускник получит диплом о профессиональной подготовке. Трудоустройство участников программы начнется в процессе обучения и завершится до 1 декабря 2026 года. По поручению губернатора области трудоустроены должны быть все участники проекта. Региональная кадровая программа "Сталь" заработала в Белгородской области по поручению президента РФ в феврале 2025 года для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Она создана по аналогии с федеральной программой "Время героев". Программа – одна из форм помощи участникам СВО в адаптации к мирной жизни, реализации их способностей и талантов в социально-экономическом пространстве, передачи и тиражировании их бесценного жизненного и профессионального опыта.
https://ria.ru/20250324/gladkov-2006928387.html
https://ria.ru/20250317/bolnitsa-2005470732.html
https://ria.ru/20250310/gladkov-2004096438.html
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россия, вячеслав гладков, белгородский государственный университет
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородский государственный университет
На белгородский кадровый конкурс подали заявки 345 участников СВО

В Белгородской области завершили отборочный этап кадрового конкурса "Сталь"

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 1 апр – РИА Новости. Отборочный этап кадрового конкурса Белгородской области "Сталь" завершен, на него подали заявки 345 участников специальной военной операции, во вторник стартует тестирование участников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Завершили первый этап регионального конкурса "Сталь" для наших ветеранов СВО: 345 заявок, среди них 26 кавалеров ордена Мужества подали заявки. Сегодня (во вторник) начинаем второй этап, тестирование, которое пройдет в течение трех суток", - сообщил Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Тестовые задания для второго этапа регионального кадрового конкурса подготовлены специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
"Хотел пожелать всем участникам удачи, уверенности. Абсолютно уверен, что вы все не через такие испытания проходили и с этим заданием точно справитесь", — обратился к участникам проекта глава региона.
Региональный конкурс "Сталь" включает в себя три этапа: подачу заявок, тестирование и собеседование. По результатам выполнения тестовых заданий и собеседования экспертами будут определены финалисты, которым впоследствии предстоит обучение на базе Белгородского государственного университета.
Обучающий курс продлится ровно год, начиная с 1 августа 2025 года. В его рамках ветераны и участники специальной военной операции освоят современные методы и технологии управления, командной работы и личностного развития, получат навыки стратегического и проектного управления, бережливого менеджмента, развития кадров и талантов. Новые знания и компетенции позволят фронтовикам реализоваться в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в системе патриотического воспитания детей и работы с молодежью.
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В конце обучающего курса состоится защита итоговых проектов, после чего каждый выпускник получит диплом о профессиональной подготовке. Трудоустройство участников программы начнется в процессе обучения и завершится до 1 декабря 2026 года. По поручению губернатора области трудоустроены должны быть все участники проекта.
Региональная кадровая программа "Сталь" заработала в Белгородской области по поручению президента РФ в феврале 2025 года для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Она создана по аналогии с федеральной программой "Время героев". Программа – одна из форм помощи участникам СВО в адаптации к мирной жизни, реализации их способностей и талантов в социально-экономическом пространстве, передачи и тиражировании их бесценного жизненного и профессионального опыта.
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Белгородская областьРоссияВячеслав ГладковБелгородский государственный университет
 
 
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