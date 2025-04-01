https://ria.ru/20250401/etap-2008585268.html

На белгородский кадровый конкурс подали заявки 345 участников СВО

На белгородский кадровый конкурс подали заявки 345 участников СВО - РИА Новости, 01.04.2025

На белгородский кадровый конкурс подали заявки 345 участников СВО

Отборочный этап кадрового конкурса Белгородской области "Сталь" завершен, на него подали заявки 345 участников специальной военной операции, во вторник стартует РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:49:00+03:00

2025-04-01T10:49:00+03:00

2025-04-01T10:49:00+03:00

белгородская область

россия

вячеслав гладков

белгородский государственный университет

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БЕЛГОРОД, 1 апр – РИА Новости. Отборочный этап кадрового конкурса Белгородской области "Сталь" завершен, на него подали заявки 345 участников специальной военной операции, во вторник стартует тестирование участников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Завершили первый этап регионального конкурса "Сталь" для наших ветеранов СВО: 345 заявок, среди них 26 кавалеров ордена Мужества подали заявки. Сегодня (во вторник) начинаем второй этап, тестирование, которое пройдет в течение трех суток", - сообщил Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Тестовые задания для второго этапа регионального кадрового конкурса подготовлены специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. "Хотел пожелать всем участникам удачи, уверенности. Абсолютно уверен, что вы все не через такие испытания проходили и с этим заданием точно справитесь", — обратился к участникам проекта глава региона. Региональный конкурс "Сталь" включает в себя три этапа: подачу заявок, тестирование и собеседование. По результатам выполнения тестовых заданий и собеседования экспертами будут определены финалисты, которым впоследствии предстоит обучение на базе Белгородского государственного университета. Обучающий курс продлится ровно год, начиная с 1 августа 2025 года. В его рамках ветераны и участники специальной военной операции освоят современные методы и технологии управления, командной работы и личностного развития, получат навыки стратегического и проектного управления, бережливого менеджмента, развития кадров и талантов. Новые знания и компетенции позволят фронтовикам реализоваться в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в системе патриотического воспитания детей и работы с молодежью. В конце обучающего курса состоится защита итоговых проектов, после чего каждый выпускник получит диплом о профессиональной подготовке. Трудоустройство участников программы начнется в процессе обучения и завершится до 1 декабря 2026 года. По поручению губернатора области трудоустроены должны быть все участники проекта. Региональная кадровая программа "Сталь" заработала в Белгородской области по поручению президента РФ в феврале 2025 года для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Она создана по аналогии с федеральной программой "Время героев". Программа – одна из форм помощи участникам СВО в адаптации к мирной жизни, реализации их способностей и талантов в социально-экономическом пространстве, передачи и тиражировании их бесценного жизненного и профессионального опыта.

https://ria.ru/20250324/gladkov-2006928387.html

https://ria.ru/20250317/bolnitsa-2005470732.html

https://ria.ru/20250310/gladkov-2004096438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вячеслав гладков, белгородский государственный университет