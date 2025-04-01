ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США, пишет WP
WP: ЕС обсуждает торговые меры против компаний США в качестве ответа на пошлины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США в качестве ответа на американские пошлины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
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"Европейский союз размышляет над тем, стоит ли нанести удар по одной из самых прибыльных статей экспорта США: цифровым услугам стоимостью в миллиарды долларов, которые американские крупные технологические компании продают европейским потребителям", - пишет издание.
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Некоторые страны, включая Италию, в целом выступают против и считают, что такой шаг может привести к дальнейшей экономической эскалации.
В то же время источник газеты считает возможным, что евроблок может единогласно принять частичные меры против американских цифровых услуг.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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