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ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США, пишет WP - РИА Новости, 01.04.2025
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16:10 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/es-2008696369.html
ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США, пишет WP
ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США, пишет WP - РИА Новости, 01.04.2025
ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США, пишет WP
ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США в качестве ответа на американские пошлины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:10:00+03:00
2025-04-01T16:10:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США в качестве ответа на американские пошлины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. "Европейский союз размышляет над тем, стоит ли нанести удар по одной из самых прибыльных статей экспорта США: цифровым услугам стоимостью в миллиарды долларов, которые американские крупные технологические компании продают европейским потребителям", - пишет издание. Отмечается, что некоторые европейские страны, включая Францию, продвигают идею введения пошлин и других торговых мер против цифровых услуг американских технологических гигантов, включая Apple, Google, Meta (запрещена в России как экстремистская) и Starlink. Некоторые страны, включая Италию, в целом выступают против и считают, что такой шаг может привести к дальнейшей экономической эскалации. В то же время источник газеты считает возможным, что евроблок может единогласно принять частичные меры против американских цифровых услуг. По данным газеты, по состоянию на 2021 год США экспортировали в Европу цифровые услуги на 283 миллиарда долларов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
https://ria.ru/20250312/ek-2004451283.html
https://ria.ru/20250401/es-2008694631.html
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сша, канада, китай, евросоюз, в мире
США, Канада, Китай, Евросоюз, В мире
ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США, пишет WP

WP: ЕС обсуждает торговые меры против компаний США в качестве ответа на пошлины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США в качестве ответа на американские пошлины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
«
"Европейский союз размышляет над тем, стоит ли нанести удар по одной из самых прибыльных статей экспорта США: цифровым услугам стоимостью в миллиарды долларов, которые американские крупные технологические компании продают европейским потребителям", - пишет издание.
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Отмечается, что некоторые европейские страны, включая Францию, продвигают идею введения пошлин и других торговых мер против цифровых услуг американских технологических гигантов, включая Apple, Google, Meta (запрещена в России как экстремистская) и Starlink.
Некоторые страны, включая Италию, в целом выступают против и считают, что такой шаг может привести к дальнейшей экономической эскалации.
В то же время источник газеты считает возможным, что евроблок может единогласно принять частичные меры против американских цифровых услуг.
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США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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