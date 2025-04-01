https://ria.ru/20250401/es-2008694631.html

ЕС может увеличить закупки сжиженного газа у США, пишет WP

ЕС может увеличить закупки сжиженного газа у США, пишет WP - РИА Новости, 01.04.2025

ЕС может увеличить закупки сжиженного газа у США, пишет WP

ЕС рассматривает повышение закупок сжиженного природного газа у США как возможную уступку в торговой войне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:07:00+03:00

2025-04-01T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ЕС рассматривает повышение закупок сжиженного природного газа у США как возможную уступку в торговой войне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. "Европейские чиновники также обсуждают возможные торговые уступки. Они дали понять о своей готовности снизить 10-процентные пошлины на американские автомобили, а также увеличить закупки американского сжиженного природного газа и оборонного оборудования", - пишет издание. Газета отмечает, что в ЕС также могли бы отменить некоторые из контрмер против американских товаров на 26 миллиардов долларов, которые были объявлены в ответ на пошлины США против стали и алюминия. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

https://ria.ru/20250401/britanija-2008644533.html

https://ria.ru/20241108/spg-1982770784.html

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сша, канада, китай, евросоюз, в мире