https://ria.ru/20250401/elinson-2008350717.html

Андрей Елинсон: роль страхового агента в цифровую эпоху только возрастает

Андрей Елинсон: роль страхового агента в цифровую эпоху только возрастает - РИА Новости, 01.04.2025

Андрей Елинсон: роль страхового агента в цифровую эпоху только возрастает

Долгосрочное страхование жизни – это набирающий популярность тренд с большими перспективами. Об этом свидетельствуют данные одного из активных игроков на рынке... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:00:00+03:00

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Долгосрочное страхование жизни – это набирающий популярность тренд с большими перспективами. Об этом свидетельствуют данные одного из активных игроков на рынке страхования в России – компании Everia Life (ранее "PPF Страхование жизни"), которая провела ребрендинг. О том, в чем ценность классических страховых продуктов и "кастомизированных" предложений, почему в эпоху цифровых технологий люди предпочитают общаться с живым человеком, и насколько важно обеспечить быстрые выплаты, в интервью РИА Новости рассказал основатель независимой инвестиционной группы "Инвиста" (Inweasta), владелец Everia Life, Андрей Елинсон:– Андрей Михайлович, как изменился рынок страхования жизни за последние годы?– Рынок страхования жизни стал банковским, и этот тренд только усиливается в последние пять лет. Я имею в виду то, что доминирующее положение занимают страховые компании из банковских групп. Можно сказать, что банковский канал продаж сегодня основной на рынке страхования жизни.Как следствие – рынок наполнен простыми продуктами, имеющими в большей степени инвестиционный характер, чем предлагающими реальную защиту в случае проблем со здоровьем или жизнью, а именно – классическими продуктами страхования жизни.Прошедший 2024 год только укрепил этот тренд. В целом рынок показал феноменальный рост с большой долей единовременных продуктов. Регулярные долгосрочные продукты, то есть продукты с регулярной оплатой, тоже растут, но в меньшей степени, потому что требуют не единовременного взноса, позволяющего заработать, а готовности клиента достаточно долго платить страховой компании за свою защиту.На этом фоне особенно важно то, что на рынке остаются независимые компании с сильной агентской сетью и фокусом на классическое страхование жизни. Важно предлагать не просто продукт, а человеческое сопровождение на всем пути — и клиенты это ценят.– Что сейчас особенно важно для людей, выбирающих страховую компанию?– И сейчас, и всегда для клиента важны несколько ключевых вещей. Во-первых, сам продукт. Он должен быть гибким и отвечать потребностям клиента, с которыми он приходит в страховую компанию. Спектр проблем, рисков и вопросов может быть достаточно широким – травмы, смертельно опасные заболевания, обеспечение долгосрочного благополучия детей, защита самого ребенка, вопрос пенсионных накоплений и так далее."Коробочные" предложения, которые решают все и подходят всем, работают плохо. Клиентам важно, насколько продукт можно "кастомизировать", то есть настроить под собственные нужды.Во-вторых, – хотя по важности, наверное, этот фактор на первом месте, – быстрое принятие решения страховщиком и быстрые выплаты. Особенно в страховании жизни. Когда у тебя возникают сложности со здоровьем, собирать документы, тратить на это время, проходить какой-то муторный процесс хочется меньше всего. Ведь выплаты от страховой, чаще всего, идут на лечение, реабилитацию и другие вопросы, требующие оперативного решения.В-третьих, клиентам очень важна открытость сотрудников страховщика и то, сколько времени те готовы потратить, чтобы объяснить суть и детали продукта. Предложения не всегда простые и требуют погружения, тем более, если продукт будет решать задачи клиента в последующие 20 лет.– Как именно страховщик может обеспечить доверие и лояльность клиента на такой долгий срок?– Тут все достаточно просто. Клиенты лояльны, когда понимают и даже уверены в том, что страховая компания им заплатит в чрезвычайном случае. И чем быстрее и проще будет этот процесс для клиента, тем выше его лояльность. Например, только в прошлом году наша компания урегулировала почти 28 тысяч страховых случаев.– ⁠Вы сказали об открытости сотрудников. А меняется ли вообще роль страхового агента в цифровую эпоху?– Возможно, вы удивитесь, но роль страхового агента в цифровую эпоху только возрастает. Когда вокруг сплошные чат-боты, автоматизированные меню, потребность в человеческом общении растет, особенно если ты пытаешься решить какую-то личную проблему. Страховой агент – это персональный контакт, которому всегда можно позвонить и все подробно обсудить, решить возникшие проблемы, получить ответы на интересующие вопросы и так далее.Страховой агент – это как семейный врач. Вместе с тем, конечно, агенты используют все современные цифровые инструменты, в том числе приложения, онлайн-платформы для созвонов. Мы активно развиваем сервисную часть: автоматизируем рутину, бумажные процессы, внедряем ИИ и изучаем возможности его дальнейшего применения, улучшаем интерфейсы — как для клиента, так и для агента. Это повышает скорость, сокращает внутренние затраты и, что важно, высвобождает ресурсы: позволяет больше внимания уделять клиенту и предлагать ему дополнительный сервис именно там, где это действительно имеет значение. Человеческое общение в нашем бизнесе – важнейшее конкурентное преимущество в цифровую эпоху.– ⁠Какие тенденции в сфере страхования жизни вы считаете определяющими на ближайшие два-три года?– Сегодня уровень проникновения страхования жизни в России отличается от стран с развитой страховой культурой. Но с каждым годом этот показатель растет. Также растет финансовая грамотность потребителей – они ищут инструменты, которые помогут им решить свои задачи, например, пенсионного обеспечения или финансовой безопасности и стабильности. Это долгосрочный тренд. Мы ожидаем, что он будет сохраняться и даже усиливаться.Вторая важная тенденция – внедрение на рынке страхования жизни системы гарантирования по примеру Агентства страхования вкладов (АСВ). Она должна быть запущена с 1 января 2027 года. Это значительно повысит доверие клиентов ко всему институту страхования жизни.Третий тренд, который окажет существенное влияние на рынок, – это появление новых типов продуктов, например, долевое страхование жизни. Мы пока этим не занимаемся, но с интересом наблюдаем за новинками.– ⁠Как Everia Life, а тогда еще "PPF Страхование жизни", завершила 2024 год на фоне повышения ключевой ставки и колебаний на финансовом рынке?– Прошлый год был для нас достаточно интересным и успешным. Мы продолжили наращивать наш портфель в долгосрочном страховании жизни. Продажи договоров, заключенных в 2024 году, выросли на 11% относительно 2023 года. Декабрь был невероятным: мы поставили очередной рекорд, увеличив число новых договоров на 15% по сравнению с декабрем предыдущего года. Также у нас выросло число продающих агентов. Выплаты увеличились на 17%.Нашу устойчивость обеспечивает в первую очередь наращивание числа долгосрочных договоров страхования жизни. Поскольку наш инструмент в большей степени ориентирован на защиту, а не на инвестирование, ключевая ставка сильного влияния на бизнес не оказала.– Расскажите, для чего был проведен ребрендинг?– Он был необходим, потому что прошлый бренд принадлежал группе PPF. Кстати, для нас это уже не первый ребрендинг — компания ранее работала как "Чешская страховая" и Generali PPF. Все эти названия так или иначе шли от акционеров, были связаны с головной структурой. В этот раз мы пошли по другому пути — выбрали новый бренд с участием сотрудников компании: агентов, менеджеров, директоров. Мы считаем новый бренд более свежим, современным, честным. Он передает именно ту эмоциональную близость, открытость, которую мы считаем своей сильной стороной.При этом ребрендинг не затрагивает бизнес-модель, продукты и процессы компании. Агентская сеть продолжает работать в привычном режиме, все обязательства сохраняются, никаких изменений в договорах для действующих клиентов не произойдет.– В каких направлениях страхования сегодня заключен наибольший потенциал?– Наш стратегический фокус – это долгосрочное страхование жизни. Это продукт, принципы которого существуют уже не одну тысячу лет. Он востребован и прошел проверку временем. А мы умеем этот продукт делать. Поэтому видим себя лидерами этого рынка в России в ближайшие годы, поэтому нам еще есть куда расти и развиваться.

https://ria.ru/20250113/strakhovanie-1993392409.html

https://ria.ru/20250101/rossiya-1992201078.html

https://ria.ru/20241114/vychet-1983810634.html

https://ria.ru/20250331/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, агентство по страхованию вкладов, интервью, интервью - авторы, страхование