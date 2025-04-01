https://ria.ru/20250401/efimov-2008621606.html

Ефимов: спорткомплекс и медцентр построят на юго-западе Москвы

Ефимов: спорткомплекс и медцентр построят на юго-западе Москвы - РИА Новости, 01.04.2025

Ефимов: спорткомплекс и медцентр построят на юго-западе Москвы

Деловой центр площадью 44,7 тысячи квадратных метров построят в рамках редевелопмента бывшей промзоны "Воронцово", в его состав войдут медицинский центр и... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:12:00+03:00

2025-04-01T14:12:00+03:00

2025-04-01T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_f899016eb4e0cbbee498155733222120.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Деловой центр площадью 44,7 тысячи квадратных метров построят в рамках редевелопмента бывшей промзоны "Воронцово", в его состав войдут медицинский центр и спортивный комплекс, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На улице Академика Семенихина около станций метро "Калужская" и "Воронцовская" появится многофункциональный комплекс с общественными и офисными пространствами. Общественные пространства с коммерческой инфраструктурой общей площадью 19 тысяч квадратных метров займут первые пять этажей, выше расположатся офисные помещения. Завершить строительство планируется в 2026 году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По словам Ефимова, благодаря реализации проекта в городе создадут около 1,5 тысячи рабочих мест.В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для строительства делового центра выделили земельный участок в Обручевском районе. Его площадь составляет площадью около 0,6 гектара.Всего в состав делового центра войдут 123 офисных помещения площадью от 42 до 1400 квадратных метров. Кроме того, для жителей будут предусмотрены медицинский центр, спортивный комплекс, супермаркет, торговая галерея, кафе, коворкинг, добавляется в пресс-релизе. Девелоперов проекта станет компания Level Group.

https://ria.ru/20250401/efimov-2008514652.html

https://ria.ru/20250331/efimov-2008372425.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы