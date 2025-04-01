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Ефимов: спорткомплекс и медцентр построят на юго-западе Москвы - РИА Новости, 01.04.2025
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14:12 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/efimov-2008621606.html
Ефимов: спорткомплекс и медцентр построят на юго-западе Москвы
Ефимов: спорткомплекс и медцентр построят на юго-западе Москвы - РИА Новости, 01.04.2025
Ефимов: спорткомплекс и медцентр построят на юго-западе Москвы
Деловой центр площадью 44,7 тысячи квадратных метров построят в рамках редевелопмента бывшей промзоны "Воронцово", в его состав войдут медицинский центр и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:12:00+03:00
2025-04-01T14:12:00+03:00
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владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Деловой центр площадью 44,7 тысячи квадратных метров построят в рамках редевелопмента бывшей промзоны "Воронцово", в его состав войдут медицинский центр и спортивный комплекс, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На улице Академика Семенихина около станций метро "Калужская" и "Воронцовская" появится многофункциональный комплекс с общественными и офисными пространствами. Общественные пространства с коммерческой инфраструктурой общей площадью 19 тысяч квадратных метров займут первые пять этажей, выше расположатся офисные помещения. Завершить строительство планируется в 2026 году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По словам Ефимова, благодаря реализации проекта в городе создадут около 1,5 тысячи рабочих мест.В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для строительства делового центра выделили земельный участок в Обручевском районе. Его площадь составляет площадью около 0,6 гектара.Всего в состав делового центра войдут 123 офисных помещения площадью от 42 до 1400 квадратных метров. Кроме того, для жителей будут предусмотрены медицинский центр, спортивный комплекс, супермаркет, торговая галерея, кафе, коворкинг, добавляется в пресс-релизе. Девелоперов проекта станет компания Level Group.
https://ria.ru/20250401/efimov-2008514652.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: спорткомплекс и медцентр построят на юго-западе Москвы

Ефимов: спорткомплекс и медцентр войдут в состав центра на юго-западе Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Деловой центр площадью 44,7 тысячи квадратных метров построят в рамках редевелопмента бывшей промзоны "Воронцово", в его состав войдут медицинский центр и спортивный комплекс, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На улице Академика Семенихина около станций метро "Калужская" и "Воронцовская" появится многофункциональный комплекс с общественными и офисными пространствами. Общественные пространства с коммерческой инфраструктурой общей площадью 19 тысяч квадратных метров займут первые пять этажей, выше расположатся офисные помещения. Завершить строительство планируется в 2026 году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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По словам Ефимова, благодаря реализации проекта в городе создадут около 1,5 тысячи рабочих мест.
В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для строительства делового центра выделили земельный участок в Обручевском районе. Его площадь составляет площадью около 0,6 гектара.
Всего в состав делового центра войдут 123 офисных помещения площадью от 42 до 1400 квадратных метров. Кроме того, для жителей будут предусмотрены медицинский центр, спортивный комплекс, супермаркет, торговая галерея, кафе, коворкинг, добавляется в пресс-релизе. Девелоперов проекта станет компания Level Group.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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