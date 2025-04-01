Дугин призвал строить в России суверенную экономику
Дугин заявил, что РФ надо не замещать Запад, а строить свою суверенную экономику
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкФилософ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин во время пресс-конференции
Философ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин во время пресс-конференции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. России сейчас надо не просто заниматься импортозамещением, главное - идти к созданию в стране суверенной промышленности, современной индустрии, заявил философ, политолог, социолог Александр Дугин.
"Россия - суверенное государство, принадлежащее к мировой цивилизации, но которое стремится сейчас, после того как наше государство отрезали от глобальных западных сетей, наверстать это через импортозамещение", - сказал он в ходе дискуссии на Московском экономическом форуме.
По его словам, Россия берет те сферы, которые развиваются на Западе, и пытается найти им эквивалент в своей экономике, поскольку прямой доступ к ним запрещен или осложнен, однако у страны должен быть свой путь и свое современное цивилизованное развитие.
"Нам не просто надо замещать Запад, но и идти к своей собственной цели, которую необходимо наметить. Нам нужна суверенная промышленность, современная индустрия, современное развитие как цивилизации, которая будет все необходимое для дальнейшего существования автономно иметь", - заключил он.
"Пусть это будет минимум, но у нас должен быть свой сектор высоких технологий, своя промышленность, достаток в продовольственной сфере", - добавил Дугин.