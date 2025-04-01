https://ria.ru/20250401/dubinskiy-2008661842.html

"Двигаются по схеме": в Раде рассказали о плюсах уничтожения Украины

"Двигаются по схеме": в Раде рассказали о плюсах уничтожения Украины - РИА Новости, 01.04.2025

"Двигаются по схеме": в Раде рассказали о плюсах уничтожения Украины

Уничтожение Украины как государства может избавить Владимира Зеленского и весь киевский режим от юридической ответственности за содеянное, заявил в Telegram... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:48:00+03:00

2025-04-01T14:48:00+03:00

2025-04-01T16:09:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уничтожение Украины как государства может избавить Владимира Зеленского и весь киевский режим от юридической ответственности за содеянное, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По словам политика, чем дольше Зеленский остается у власти, тем больше будут территориальные и людские потери."Понимают ли депутаты, что точно так же будут нести за это ответственность, как и просроченный клоун? Или понимают так хорошо, что готовы дойти до уничтожения страны, чтобы не было юридического лица, перед которым возникает такая ответственность? Зеленский — тот точно двигается по такой схеме", — считает нардеп.Как заявлял помощник президента России Николай Патрушев, никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. Он также не исключил, что в 2025 году Украина вообще прекратит свое существование.На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что стоит рассмотреть возможность введения временного управления на Украине. Глава государства объяснил, что это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, идея президента основывается на ситуации на Украине и связана с потерей контроля Киевом.

https://ria.ru/20250401/rossiya-2008648242.html

https://ria.ru/20250401/zelenskiy-2008556294.html

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