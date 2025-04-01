https://ria.ru/20250401/dubinskiy-2008557723.html

"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский

"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 01.04.2025

"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский

План Владимира Зеленского состоит в том, чтобы тянуть с выборами еще год, написал депутат Рады Александр Дубинский в Telegram. "Идеальной для себя ситуацией у... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:55:00+03:00

2025-04-01T08:55:00+03:00

2025-04-01T08:55:00+03:00

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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. План Владимира Зеленского состоит в том, чтобы тянуть с выборами еще год, написал депутат Рады Александр Дубинский в Telegram. "Идеальной для себя ситуацией у Зеленского считают отмену выборов до весны 2026-го, до промежуточных выборов в Конгресс США. Верят, что Трамп потеряет большинство в Конгрессе..." — говорится в публикации. Дубинский добавил, что Зеленского ждет очень жесткое разочарование.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250401/zelenskiy-2008556294.html

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