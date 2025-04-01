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"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/dubinskiy-2008557723.html
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 01.04.2025
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский
План Владимира Зеленского состоит в том, чтобы тянуть с выборами еще год, написал депутат Рады Александр Дубинский в Telegram. "Идеальной для себя ситуацией у... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:55:00+03:00
2025-04-01T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
сша
конгресс сша
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. План Владимира Зеленского состоит в том, чтобы тянуть с выборами еще год, написал депутат Рады Александр Дубинский в Telegram. "Идеальной для себя ситуацией у Зеленского считают отмену выборов до весны 2026-го, до промежуточных выборов в Конгресс США. Верят, что Трамп потеряет большинство в Конгрессе..." — говорится в публикации. Дубинский добавил, что Зеленского ждет очень жесткое разочарование.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250401/zelenskiy-2008556294.html
https://ria.ru/20250331/azarov-2008522548.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, сша, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, США, Конгресс США
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский

Дубинский: Зеленский планирует затянуть вопрос с выборами до весны 2026 года

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. План Владимира Зеленского состоит в том, чтобы тянуть с выборами еще год, написал депутат Рады Александр Дубинский в Telegram.

"Идеальной для себя ситуацией у Зеленского считают отмену выборов до весны 2026-го, до промежуточных выборов в Конгресс США. Верят, что Трамп потеряет большинство в Конгрессе..." — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Вчера, 08:37
Дубинский добавил, что Зеленского ждет очень жесткое разочарование.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСШАКонгресс США
 
 
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