https://ria.ru/20250401/dtp-2008747647.html

В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход

В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход - РИА Новости, 01.04.2025

В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход

Мотоциклист сбил пешехода в Подмосковье, оба скончались на месте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:44:00+03:00

2025-04-01T18:44:00+03:00

2025-04-01T18:44:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мотоциклист сбил пешехода в Подмосковье, оба скончались на месте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. ДТП произошло в 15.20 на улице Северная в Орехово-Зуевском городском округе. "По предварительной информации, водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом Honda, совершил наезд на мужчину 1975 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пешеход скончались на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250330/dtp-2008256743.html

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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия