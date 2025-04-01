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В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход
В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход - РИА Новости, 01.04.2025
В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход
Мотоциклист сбил пешехода в Подмосковье, оба скончались на месте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:44:00+03:00
2025-04-01T18:44:00+03:00
2025-04-01T18:44:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мотоциклист сбил пешехода в Подмосковье, оба скончались на месте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. ДТП произошло в 15.20 на улице Северная в Орехово-Зуевском городском округе. "По предварительной информации, водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом Honda, совершил наезд на мужчину 1975 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пешеход скончались на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250330/dtp-2008256743.html
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход
В Орехово-Зуевском округе Мотоциклист сбил пешехода, оба погибли на месте