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В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход - РИА Новости, 01.04.2025
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18:44 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/dtp-2008747647.html
В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход
В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход - РИА Новости, 01.04.2025
В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход
Мотоциклист сбил пешехода в Подмосковье, оба скончались на месте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:44:00+03:00
2025-04-01T18:44:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мотоциклист сбил пешехода в Подмосковье, оба скончались на месте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. ДТП произошло в 15.20 на улице Северная в Орехово-Зуевском городском округе. "По предварительной информации, водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом Honda, совершил наезд на мужчину 1975 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пешеход скончались на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход

В Орехово-Зуевском округе Мотоциклист сбил пешехода, оба погибли на месте

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramМесто ДТП с участием мотоцикла в Подмосковье
Место ДТП с участием мотоцикла в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Место ДТП с участием мотоцикла в Подмосковье
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мотоциклист сбил пешехода в Подмосковье, оба скончались на месте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
ДТП произошло в 15.20 на улице Северная в Орехово-Зуевском городском округе.
"По предварительной информации, водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом Honda, совершил наезд на мужчину 1975 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пешеход скончались на месте", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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