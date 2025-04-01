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В ДТП при задымлении на саратовской трассе пострадали два человека - РИА Новости, 01.04.2025
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15:22 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/dtp-2008674429.html
В ДТП при задымлении на саратовской трассе пострадали два человека
В ДТП при задымлении на саратовской трассе пострадали два человека - РИА Новости, 01.04.2025
В ДТП при задымлении на саратовской трассе пострадали два человека
Три грузовых и три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, задымленной из-за пожара в поле, в результате ДТП пострадали два человека,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:22:00+03:00
2025-04-01T15:22:00+03:00
происшествия
балаковский район
саратовская область
дтп
россия
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САРАТОВ, 1 апр - РИА Новости. Три грузовых и три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, задымленной из-за пожара в поле, в результате ДТП пострадали два человека, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 13.10 (12.10 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балаковском районе на трассе Балаково - Духовницкое произошло столкновение шести автомобилей: трех "Камазов", двух Lada и "Волги". В результате ДТП пострадали два человека", - написал Юрин. Он добавил, что в связи с возгоранием на поле у села Хлебновка введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги Балаково - Духовницкое из-за задымления участка дороги на протяжении пяти километров. В пресс-службе областной Госавтоинспекции журналистам пояснили, что ДТП произошло на 53-м километре автодороги Балаково - Духовницкое, сотрудники ведомства по данному факту проводят проверку. В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили РИА Новости, что в Балаковском районе у села Хлебновка происходит тление лузги на поле. "Силами администрации проводится опашка поля, угрозы населенному пункту нет", - сказала собеседница агентства.
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балаковский район
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россия
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происшествия, балаковский район, саратовская область, дтп, россия
Происшествия, Балаковский район, Саратовская область, ДТП, Россия
В ДТП при задымлении на саратовской трассе пострадали два человека

Двое пострадали в ДТП с шестью машинами на задымленной саратовской трассе

© Фото : Юрий Юрин/TelegramМесто ДТП на трассе в Саратовской области
Место ДТП на трассе в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Юрий Юрин/Telegram
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САРАТОВ, 1 апр - РИА Новости. Три грузовых и три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, задымленной из-за пожара в поле, в результате ДТП пострадали два человека, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
"В 13.10 (12.10 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балаковском районе на трассе Балаково - Духовницкое произошло столкновение шести автомобилей: трех "Камазов", двух Lada и "Волги". В результате ДТП пострадали два человека", - написал Юрин.
© Фото : Юрий Юрин/TelegramМесто ДТП на трассе в Саратовской области
Место ДТП на трассе в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Юрий Юрин/Telegram
Место ДТП на трассе в Саратовской области
Он добавил, что в связи с возгоранием на поле у села Хлебновка введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги Балаково - Духовницкое из-за задымления участка дороги на протяжении пяти километров.
В пресс-службе областной Госавтоинспекции журналистам пояснили, что ДТП произошло на 53-м километре автодороги Балаково - Духовницкое, сотрудники ведомства по данному факту проводят проверку.
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили РИА Новости, что в Балаковском районе у села Хлебновка происходит тление лузги на поле.
"Силами администрации проводится опашка поля, угрозы населенному пункту нет", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияБалаковский районСаратовская областьДТПРоссия
 
 
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