https://ria.ru/20250401/dtp-2008647276.html

На юге Москвы столкнулись шесть машин, есть пострадавшие

На юге Москвы столкнулись шесть машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.04.2025

На юге Москвы столкнулись шесть машин, есть пострадавшие

Шесть автомобилей столкнулись на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, три человека получили травмы, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:17:00+03:00

2025-04-01T14:17:00+03:00

2025-04-01T14:21:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, три человека получили травмы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."В ДТП на юге Москвы получили травмы три человека. По предварительным данным, на 24 километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадали три человека", - говорится в сообщении.Позднее в ГАИ уточнили, что столкнулись шесть машин.Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.Движение в месте ДТП ограничено по четырем полосам из пяти.

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, гибдд мвд рф