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На юге Москвы столкнулись шесть машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.04.2025
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14:17 01.04.2025 (обновлено: 14:21 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/dtp-2008647276.html
На юге Москвы столкнулись шесть машин, есть пострадавшие
На юге Москвы столкнулись шесть машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.04.2025
На юге Москвы столкнулись шесть машин, есть пострадавшие
Шесть автомобилей столкнулись на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, три человека получили травмы, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, три человека получили травмы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."В ДТП на юге Москвы получили травмы три человека. По предварительным данным, на 24 километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадали три человека", - говорится в сообщении.Позднее в ГАИ уточнили, что столкнулись шесть машин.Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.Движение в месте ДТП ограничено по четырем полосам из пяти.
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происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
На юге Москвы столкнулись шесть машин, есть пострадавшие

На юге Москвы столкнулись шесть машин, три человека пострадали

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия ДТП на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве
Последствия ДТП на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Последствия ДТП на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, три человека получили травмы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"В ДТП на юге Москвы получили травмы три человека. По предварительным данным, на 24 километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадали три человека", - говорится в сообщении.
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия ДТП на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве
Последствия ДТП на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Последствия ДТП на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве
Позднее в ГАИ уточнили, что столкнулись шесть машин.
Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
Движение в месте ДТП ограничено по четырем полосам из пяти.
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