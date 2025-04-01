На юге Москвы столкнулись шесть машин, есть пострадавшие
На юге Москвы столкнулись шесть машин, три человека пострадали
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия ДТП на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве
Последствия ДТП на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, три человека получили травмы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"В ДТП на юге Москвы получили травмы три человека. По предварительным данным, на 24 километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадали три человека", - говорится в сообщении.
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия ДТП на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве
Последствия ДТП на 24-м километре внутренней стороны МКАД в Москве
Позднее в ГАИ уточнили, что столкнулись шесть машин.
Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
Движение в месте ДТП ограничено по четырем полосам из пяти.
В Москве автомобиль рухнул с многоэтажной парковки
31 марта, 21:45