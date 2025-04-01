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В Таганроге при атаке дронов получили повреждения многоквартирные дома - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:57 01.04.2025 (обновлено: 00:31 02.04.2025)
https://ria.ru/20250401/dron-2008777052.html
В Таганроге при атаке дронов получили повреждения многоквартирные дома
В Таганроге при атаке дронов получили повреждения многоквартирные дома - РИА Новости, 02.04.2025
В Таганроге при атаке дронов получили повреждения многоквартирные дома
В Таганроге два многоквартирных дома получили повреждения из-за атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-01T22:57:00+03:00
2025-04-02T00:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
таганрог
вооруженные силы украины
ростовская область
россия
происшествия
юрий слюсарь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости. В Таганроге два многоквартирных дома получили повреждения из-за атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной", — написал он.По словам Слюсаря, два человека с легкими ранениями, в частности ожогами и порезами, обратились к медикам, им оказывают помощь. Погибших нет.Как уточнил чиновник, возгорание из-за атаки БПЛА произошло в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57, и возле семиэтажного дома по улице Ленина, 147. Упавший беспилотник также обнаружили по адресу: переулок 1-й Новый, 26. Пожары оперативно потушили.Сейчас из дома по улице Чайкиной, 57, эвакуировали 85 жильцов. Им разрешат вернуться после обследования здания саперами, уточнил врио главы региона.В Таганроге ввели режим ЧС. В среду утром муниципальная комиссия приступит к установлению ущерба, добавил Слюсарь.Как подчеркнули в областной прокуратуре, ведомство контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА.Украинские военные ежедневно пытаются наносить удары с помощью дронов по объектам в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство беспилотников противника.
https://ria.ru/20250328/slyusar-2007849134.html
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таганрог, вооруженные силы украины, ростовская область, россия, происшествия, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Россия, Происшествия, Юрий Слюсарь , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Таганроге при атаке дронов получили повреждения многоквартирные дома

В Таганроге два человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости. В Таганроге два многоквартирных дома получили повреждения из-за атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной", — написал он.
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По словам Слюсаря, два человека с легкими ранениями, в частности ожогами и порезами, обратились к медикам, им оказывают помощь. Погибших нет.
Как уточнил чиновник, возгорание из-за атаки БПЛА произошло в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57, и возле семиэтажного дома по улице Ленина, 147. Упавший беспилотник также обнаружили по адресу: переулок 1-й Новый, 26. Пожары оперативно потушили.
Сейчас из дома по улице Чайкиной, 57, эвакуировали 85 жильцов. Им разрешат вернуться после обследования здания саперами, уточнил врио главы региона.
В Таганроге ввели режим ЧС. В среду утром муниципальная комиссия приступит к установлению ущерба, добавил Слюсарь.
Как подчеркнули в областной прокуратуре, ведомство контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА.
Украинские военные ежедневно пытаются наносить удары с помощью дронов по объектам в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство беспилотников противника.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТаганрогВооруженные силы УкраиныРостовская областьРоссияПроисшествияЮрий СлюсарьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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