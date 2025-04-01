https://ria.ru/20250401/dron-2008777052.html

В Таганроге при атаке дронов получили повреждения многоквартирные дома

В Таганроге при атаке дронов получили повреждения многоквартирные дома - РИА Новости, 02.04.2025

В Таганроге при атаке дронов получили повреждения многоквартирные дома

В Таганроге два многоквартирных дома получили повреждения из-за атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-01T22:57:00+03:00

2025-04-01T22:57:00+03:00

2025-04-02T00:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

таганрог

вооруженные силы украины

ростовская область

россия

происшествия

юрий слюсарь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости. В Таганроге два многоквартирных дома получили повреждения из-за атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной", — написал он.По словам Слюсаря, два человека с легкими ранениями, в частности ожогами и порезами, обратились к медикам, им оказывают помощь. Погибших нет.Как уточнил чиновник, возгорание из-за атаки БПЛА произошло в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57, и возле семиэтажного дома по улице Ленина, 147. Упавший беспилотник также обнаружили по адресу: переулок 1-й Новый, 26. Пожары оперативно потушили.Сейчас из дома по улице Чайкиной, 57, эвакуировали 85 жильцов. Им разрешат вернуться после обследования здания саперами, уточнил врио главы региона.В Таганроге ввели режим ЧС. В среду утром муниципальная комиссия приступит к установлению ущерба, добавил Слюсарь.Как подчеркнули в областной прокуратуре, ведомство контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА.Украинские военные ежедневно пытаются наносить удары с помощью дронов по объектам в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство беспилотников противника.

https://ria.ru/20250328/slyusar-2007849134.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

таганрог

ростовская область

россия

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таганрог, вооруженные силы украины, ростовская область, россия, происшествия, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)