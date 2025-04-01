https://ria.ru/20250401/doge-2008631873.html

DOGE хочет передать штаб-квартиру Института мира США, пишут СМИ

DOGE хочет передать штаб-квартиру Института мира США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2025

DOGE хочет передать штаб-квартиру Института мира США, пишут СМИ

Департамент эффективности правительства США (DOGE) пытается безвозмездно передать в ведение отвечающего за госнедвижимость Управления общих служб (GSA)... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:24:00+03:00

2025-04-01T13:24:00+03:00

2025-04-01T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Департамент эффективности правительства США (DOGE) пытается безвозмездно передать в ведение отвечающего за госнедвижимость Управления общих служб (GSA) штаб-квартиру финансируемого конгрессом США Института мира США (USIP), сообщает портал Wired со ссылкой на судебные документы. В конце марта телеканал CBS сообщал, что сотрудников USIP уведомили об их увольнении. Газета Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа уволила практически всех сотрудников USIP. "Сотрудник DOGE Нейт Кавано, ранее работавший в GSA, ... стал исполняющим обязанности главы института... Кавано было поручено передать активы USIP, в том числе и недвижимость, GSA", - говорится в публикации. При этом в письме Кавано исполняющему обязанности главы управления общих служб Стивену Эхикяну указано, что, по мнению сотрудника DOGE, нужно добиваться передачи ведомству штаб-квартиры USIP без возмещения расходов. По оценкам Кавано, рыночная стоимость здания составляет 500 миллионов долларов. По информации портала, бывшие сотрудники USIP подали в суд прошение с целью предотвратить передачу активов института ведомству. USIP - американское федеральное учреждение, задачей которого является содействие разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250215/tramp-1999532377.html

https://ria.ru/20250228/mask-2002286007.html

https://ria.ru/20250216/ssha-1999665968.html

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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон