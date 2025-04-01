DOGE хочет передать штаб-квартиру Института мира США, пишут СМИ
DOGE пытается безвозмездно передать GSA штаб-квартиру Института мира США
© Getty Images / Anna MoneymakerЗдание штаб-квартиры Института мира США
© Getty Images / Anna Moneymaker
Здание штаб-квартиры Института мира США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Департамент эффективности правительства США (DOGE) пытается безвозмездно передать в ведение отвечающего за госнедвижимость Управления общих служб (GSA) штаб-квартиру финансируемого конгрессом США Института мира США (USIP), сообщает портал Wired со ссылкой на судебные документы.
В конце марта телеканал CBS сообщал, что сотрудников USIP уведомили об их увольнении. Газета Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа уволила практически всех сотрудников USIP.
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"Сотрудник DOGE Нейт Кавано, ранее работавший в GSA, ... стал исполняющим обязанности главы института... Кавано было поручено передать активы USIP, в том числе и недвижимость, GSA", - говорится в публикации.
При этом в письме Кавано исполняющему обязанности главы управления общих служб Стивену Эхикяну указано, что, по мнению сотрудника DOGE, нужно добиваться передачи ведомству штаб-квартиры USIP без возмещения расходов. По оценкам Кавано, рыночная стоимость здания составляет 500 миллионов долларов.
По информации портала, бывшие сотрудники USIP подали в суд прошение с целью предотвратить передачу активов института ведомству.
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USIP - американское федеральное учреждение, задачей которого является содействие разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.