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DOGE хочет передать штаб-квартиру Института мира США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2025
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13:24 01.04.2025 (обновлено: 13:44 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/doge-2008631873.html
DOGE хочет передать штаб-квартиру Института мира США, пишут СМИ
DOGE хочет передать штаб-квартиру Института мира США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2025
DOGE хочет передать штаб-квартиру Института мира США, пишут СМИ
Департамент эффективности правительства США (DOGE) пытается безвозмездно передать в ведение отвечающего за госнедвижимость Управления общих служб (GSA)... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:24:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Департамент эффективности правительства США (DOGE) пытается безвозмездно передать в ведение отвечающего за госнедвижимость Управления общих служб (GSA) штаб-квартиру финансируемого конгрессом США Института мира США (USIP), сообщает портал Wired со ссылкой на судебные документы. В конце марта телеканал CBS сообщал, что сотрудников USIP уведомили об их увольнении. Газета Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа уволила практически всех сотрудников USIP. "Сотрудник DOGE Нейт Кавано, ранее работавший в GSA, ... стал исполняющим обязанности главы института... Кавано было поручено передать активы USIP, в том числе и недвижимость, GSA", - говорится в публикации. При этом в письме Кавано исполняющему обязанности главы управления общих служб Стивену Эхикяну указано, что, по мнению сотрудника DOGE, нужно добиваться передачи ведомству штаб-квартиры USIP без возмещения расходов. По оценкам Кавано, рыночная стоимость здания составляет 500 миллионов долларов. По информации портала, бывшие сотрудники USIP подали в суд прошение с целью предотвратить передачу активов института ведомству. USIP - американское федеральное учреждение, задачей которого является содействие разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250215/tramp-1999532377.html
https://ria.ru/20250228/mask-2002286007.html
https://ria.ru/20250216/ssha-1999665968.html
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РИА Новости
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5
4.7
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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон
DOGE хочет передать штаб-квартиру Института мира США, пишут СМИ

DOGE пытается безвозмездно передать GSA штаб-квартиру Института мира США

© Getty Images / Anna MoneymakerЗдание штаб-квартиры Института мира США
Здание штаб-квартиры Института мира США - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Здание штаб-квартиры Института мира США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Департамент эффективности правительства США (DOGE) пытается безвозмездно передать в ведение отвечающего за госнедвижимость Управления общих служб (GSA) штаб-квартиру финансируемого конгрессом США Института мира США (USIP), сообщает портал Wired со ссылкой на судебные документы.
В конце марта телеканал CBS сообщал, что сотрудников USIP уведомили об их увольнении. Газета Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа уволила практически всех сотрудников USIP.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
СМИ: Белый дом вынуждает увольняться сотрудников Национального архива США
15 февраля, 08:27
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"Сотрудник DOGE Нейт Кавано, ранее работавший в GSA, ... стал исполняющим обязанности главы института... Кавано было поручено передать активы USIP, в том числе и недвижимость, GSA", - говорится в публикации.
При этом в письме Кавано исполняющему обязанности главы управления общих служб Стивену Эхикяну указано, что, по мнению сотрудника DOGE, нужно добиваться передачи ведомству штаб-квартиры USIP без возмещения расходов. По оценкам Кавано, рыночная стоимость здания составляет 500 миллионов долларов.
По информации портала, бывшие сотрудники USIP подали в суд прошение с целью предотвратить передачу активов института ведомству.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
DOGE "проник" уже в 20 правительственных структур США, сообщили СМИ
28 февраля, 17:51
USIP - американское федеральное учреждение, задачей которого является содействие разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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В DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы долларов
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