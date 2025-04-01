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Додик опроверг информацию о получении российского гражданства - РИА Новости, 01.04.2025
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21:11 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/dodik-2008770360.html
Додик опроверг информацию о получении российского гражданства
Додик опроверг информацию о получении российского гражданства - РИА Новости, 01.04.2025
Додик опроверг информацию о получении российского гражданства
Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T21:11:00+03:00
2025-04-01T21:11:00+03:00
в мире
россия
босния и герцеговина
милорад додик
владимир путин
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БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ. Боснийский портал raport.ba ранее разместил ложную информацию о том, что портал Sputnik Сербия якобы сначала опубликовал, а затем удалил текст о том, что президент РС БиГ получил российское гражданство в РФ. На боснийском портале был размещен и фальсифицированный "скриншот" с сайта Sputnik. В оригинальной версии сайта содержится новость "Додик прибыл в Москву", а в фейковых скриншотах - слова "Додик получил гражданство". "Я не просил гражданства РФ и не получал его", - заявил лидер боснийских сербов агентству. Президент Республики Сербской БиГ в ночь на вторник сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата. Во вторник он написал в Х, что провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, который как он отметил, разбирается в ситуации в Боснии и Герцеговине и интересуется ей. Додик напомнил, что РФ является гарантом мирного Дейтонского соглашения 1995 года, определившего устройство БиГ, "что Путин и сказал на встрече". Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич указал во вторник, что запрос прокуратуры БиГ Интерполу на выдачу международного ордера на розыск президента РС БиГ может быть рассмотрен комиссией организации на заседании 7-11 апреля. Замглавы сербского правительства добавил, что официальный Белград уважает международные структуры, но "не отступит от своих процедур в защите прав и интересов своих граждан". Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ую годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как прокуратура БиГ 12 марта постановила задержать его, а суд БиГ 18 марта подписал объявление в розыск. Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме, наряду с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20250227/peskov-2001918270.html
https://ria.ru/20250317/serbiya-2005403539.html
https://ria.ru/20250331/dodik-2008518771.html
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в мире, россия, босния и герцеговина, милорад додик, владимир путин
В мире, Россия, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Владимир Путин
Додик опроверг информацию о получении российского гражданства

Глава РС БиГ Додик опроверг фейк о запросе и получении российского гражданства

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.
Боснийский портал raport.ba ранее разместил ложную информацию о том, что портал Sputnik Сербия якобы сначала опубликовал, а затем удалил текст о том, что президент РС БиГ получил российское гражданство в РФ. На боснийском портале был размещен и фальсифицированный "скриншот" с сайта Sputnik. В оригинальной версии сайта содержится новость "Додик прибыл в Москву", а в фейковых скриншотах - слова "Додик получил гражданство".
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"Я не просил гражданства РФ и не получал его", - заявил лидер боснийских сербов агентству.
Президент Республики Сербской БиГ в ночь на вторник сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата.
Во вторник он написал в Х, что провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, который как он отметил, разбирается в ситуации в Боснии и Герцеговине и интересуется ей. Додик напомнил, что РФ является гарантом мирного Дейтонского соглашения 1995 года, определившего устройство БиГ, "что Путин и сказал на встрече".
Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич указал во вторник, что запрос прокуратуры БиГ Интерполу на выдачу международного ордера на розыск президента РС БиГ может быть рассмотрен комиссией организации на заседании 7-11 апреля.
Замглавы сербского правительства добавил, что официальный Белград уважает международные структуры, но "не отступит от своих процедур в защите прав и интересов своих граждан".
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Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ую годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как прокуратура БиГ 12 марта постановила задержать его, а суд БиГ 18 марта подписал объявление в розыск. Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме, наряду с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Додик посетил Могилу неизвестного солдата в Москве
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В миреРоссияБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикВладимир Путин
 
 
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