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Минобороны опубликовало видео из освобожденного поселка Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
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14:41 01.04.2025
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Минобороны опубликовало видео из освобожденного поселка Разлив в ДНР
Минобороны опубликовало видео из освобожденного поселка Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
Минобороны опубликовало видео из освобожденного поселка Разлив в ДНР
Минобороны опубликовало видео из освобожденного села Разлив в Донецкой Народной Республике. На кадрах показана работа артиллерии, которая уничтожает... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:41:00+03:00
2025-04-01T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео из освобожденного села Разлив в Донецкой Народной Республике. На кадрах показана работа артиллерии, которая уничтожает бронетехнику противника. Минобороны во вторник сообщило, что военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", которые заняли населенный пункт Разлив в ДНР, установили российский триколор в различных точках поселка, саперы приступили к разминированию. Кроме того, в ходе освобождения за десять дней зачистили около 400 строений и уничтожили более 150 украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.
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Российский триколор в освобожденном поселке Разлив в ДНР
Военные установили российский триколор в разных точках поселка Разлив в ДНР, об освобождении которого сегодня сообщало Минобороны. Бойцы уже приступили к разминированию. В ведомстве подчеркнули, что в ходе штурма в этом поселке за 10 дней были зачищены около 400 строений, уничтожены более 150 военных ВСУ.
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донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
Минобороны опубликовало видео из освобожденного поселка Разлив в ДНР

Минобороны РФ опубликовало видео из освобожденного поселка Разлив в ДНР

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео из освобожденного села Разлив в Донецкой Народной Республике.

На кадрах показана работа артиллерии, которая уничтожает бронетехнику противника.

Минобороны во вторник сообщило, что военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", которые заняли населенный пункт Разлив в ДНР, установили российский триколор в различных точках поселка, саперы приступили к разминированию.

Кроме того, в ходе освобождения за десять дней зачистили около 400 строений и уничтожили более 150 украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.
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