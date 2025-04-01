https://ria.ru/20250401/dnr-2008659597.html

Минобороны опубликовало видео из освобожденного поселка Разлив в ДНР

Минобороны опубликовало видео из освобожденного поселка Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025

Минобороны опубликовало видео из освобожденного поселка Разлив в ДНР

Минобороны опубликовало видео из освобожденного села Разлив в Донецкой Народной Республике. На кадрах показана работа артиллерии, которая уничтожает... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:41:00+03:00

2025-04-01T14:41:00+03:00

2025-04-01T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео из освобожденного села Разлив в Донецкой Народной Республике. На кадрах показана работа артиллерии, которая уничтожает бронетехнику противника. Минобороны во вторник сообщило, что военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", которые заняли населенный пункт Разлив в ДНР, установили российский триколор в различных точках поселка, саперы приступили к разминированию. Кроме того, в ходе освобождения за десять дней зачистили около 400 строений и уничтожили более 150 украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.

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Российский триколор в освобожденном поселке Разлив в ДНР Военные установили российский триколор в разных точках поселка Разлив в ДНР, об освобождении которого сегодня сообщало Минобороны. Бойцы уже приступили к разминированию. В ведомстве подчеркнули, что в ходе штурма в этом поселке за 10 дней были зачищены около 400 строений, уничтожены более 150 военных ВСУ. 2025-04-01T14:41 true PT2M04S

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донецкая народная республика, украина, россия