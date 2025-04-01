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Российские военные установили российский триколор в поселке Разлив в ДНР
Российские военные установили российский триколор в поселке Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
Российские военные установили российский триколор в поселке Разлив в ДНР
Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", которые освободили населенный пункт Разлив в ДНР, установили российский триколор РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:04:00+03:00
2025-04-01T13:04:00+03:00
2025-04-01T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", которые освободили населенный пункт Разлив в ДНР, установили российский триколор в различных точках поселка, саперы приступили к разминированию, сообщает Минобороны. Ведомство опубликовало видеокадры с водружением флага и отметило, что после освобождения Разлива саперные подразделения приступили к разминированию местности. Также сообщается, что мощную огневую поддержку штурмовикам оказывали артиллерийские расчёты, операторы ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок, блиндажей и других укрепленных позиций.
https://ria.ru/20241008/sapery-1976873550.html
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Российский триколор в освобожденном поселке Разлив в ДНР
Военные установили российский триколор в разных точках поселка Разлив в ДНР, об освобождении которого сегодня сообщало Минобороны. Бойцы уже приступили к разминированию. В ведомстве подчеркнули, что в ходе штурма в этом поселке за 10 дней были зачищены около 400 строений, уничтожены более 150 военных ВСУ.
2025-04-01T13:04
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские военные установили российский триколор в поселке Разлив в ДНР
Минобороны: саперы приступили к разминированию поселка Разлив в ДНР